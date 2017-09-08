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Belediye başkanından yaralı köpeğe müdahale

- Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan yavru sokak köpeğine ilk müdahaleyi yaptı - Makam aracıyla seyrederken kazayı gören Başkan Kesimoğlu, bacağı kırılan yavruya su verip belediye veterinerlerine bilgi verdi

Belediye başkanından yaralı köpeğe müdahale

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğine ilk müdahalede bulundu, ardından tedavi altına alınmasını sağladı.

Kesimoğlu, incelemelerde bulunmak üzere makam aracı ile gittiği Yeni Sanayi Sitesinde bir köpek yavrusuna otomobilin çarptığını fark etti.

Makam aracını durdurarak, ilk müdahalede bulunan Kesimoğlu, köpeği bir süre sevdikten sonra su içirdi.

Bacağının kırık olduğunu anlayan Kesimoğlu, durumu belediye veterinerlerine bildirdi.

Ekipler yavru köpeği tedavi için bakımevine götürdü. Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru köpeğe otomobilin çarptığını gördüğünde yüreğinin sızladığını söyledi.

Hemen köpeğin yanına giderek ilk müdahalede bulunmaya çalıştıklarını belirten Kesimoğlu, yavru köpeğin bir bacağının kırık olduğunu ifade etti.

Kesimoğlu, sürücülerinde bu konuda biraz daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yavru köpeğin bakımevinde tedavisinin yapıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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