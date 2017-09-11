Belediye ekipleri öğretmenlerle el ele okulları onarıyor

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinin kent genelindeki 238 okulda başlattığı bakım ve onarım çalışmalarına öğretmenler de gönüllü olarak yardım ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde eğitime destek vermek amacıyla merkez ve ilçelerdeki 238 okulda başlattığı bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Eskiyen okulların ihata duvarını, boyasını, çevre düzenlemesini, lavabolarını, camlarını, çatısını, masa ve sandalyelerini onaran belediye ekipleri, yürüttükleri çalışma ile öğrencilerin daha temiz ve nezih ortamlarda eğitim almalarını sağlıyor.

Çalışmalar kapsamında İran sınırında bulunan Saray ilçesine bağlı Keçikayası Mahallesi'ndeki 50 yıllık 4 derslikli ilkokul ve lojmanı onaran belediye ekipleri, binanın camlarını, çatısını ve boyasını yeniledi.

Onarım çalışmalarının devam ettiği sırada tatilden dönen Amasyalı 25 yaşındaki sınıf öğretmeni Kübra Gökçe de çalışmalara gönüllü olarak destek verdi.

Ekiplerle okulun boyanmasına yardım eden Gökçe, sınıfını yeni eğitim yılına hazır hale getirdi.

Gökçe, "Köye geldiğimde belediye personeli tarafından okulda onarım yapılıyordu. Ben de onlara yardımcı olmak ve bir işin ucundan tutmak adına yardım ettim. Hayatımda ilk kez boya yapıyorum. Bence bu deneyim inanılmaz keyifli ve güzel. Çünkü bu öğrencilere her şey değer. Ben buradan Büyükşehir Belediyesine, başkanımıza bu hizmeti için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yol Yapım Daire Başkanlığı ekipleri de Selimbey Mahallesi'ndeki Şehit Kemal Görgülü ile Tuşba ilçesindeki İnci Kefali ve Tuşba ana okullarında bahçe düzenlemesi, kaldırım ve parke taşı çalışması yaptı.