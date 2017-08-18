Belediye mezarlığında teröristler için sözde

VAN (AA) - Van'da belediyeye ait mezarlığın bir kısmını ölen PKK'lıların defnedildiği sözde "şehitliğe" dönüştürdükleri, kamu malı statüsündeki belediye araçlarının terör örgütü PKK'nın amaçları doğrultusunda kullanımını sağladıkları ve belediye işçilerinden yaptıkları kesintiyi örgütle bağlantılı derneğe aktardıkları gerekçesiyle eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında dava açıldı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Yeni Mahalle Mezarlığı'nda "1. bölge" olarak tabir edilen kısmın ölen PKK'lı teröristlere ayrılması, söz konusu bölgedeki mezar taşlarına teröristlerin kod adlarının ve ölüm tarihlerinin yazıldığının tespit edilmesinin ardından başlattığı soruşturmayı tamamladı.



Hazırlanan iddianame, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Kaya, dönemin bazı belediye görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması, faaliyetleri ve amaçlarıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı iddianamede, terör örgütü terminolojisinde ölen teröristlerin yakınlarının da "değer ailesi" olarak adlandırıldığı aktarıldı.



- Mezarlığı sözde "şehitlik" yapmışlar



Karşıyaka Yenimahalle Mezarlığı'nda "1. bölge" olarak tabir edilen kısmın ölen teröristler için ayrıldığı belirtilen iddianamede, tanık olarak dinlenen ölen terör örgütü mensubu yakınlarının ifadelerinde, kendilerine "PKK'da iken şehit düşenlere Yenimahalle Mezarlığı'nda yer yaptık, hepsini oraya defnediyoruz, senin oğlunu da oraya defnedeceğiz" denildiğini aktardıkları, cenazelerin defnedilmesinde ailelerin inisiyatif kullanmalarına izin verilmediği vurgulandı.



İddianamede, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 3. maddesi ile terör örgütleri ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılarla iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan MEYADER yöneticilerinin, terör örgütünün dağ kadrosuyla irtibatlı olarak öldürülen terör örgütü mensuplarının bilgilerini öğrendikleri, aileleriyle temasa geçerek cenaze ve taziyeleri terör örgütü propagandasına dönüştürdükleri aktarıldı.



- İhale dosyasına özel madde



Sanıkların "KCK sözleşmesi" ile uyum içinde sözde "şehitlik"ler oluşturduklarına yer verilen iddianamede, şöyle denildi:



"Dosya içerisinde mevcut, Van Yenimahalle Karşıyaka peyzaj tasarımı ve çevre düzenleme işi ihalesinin yapıldığı, ihale evrakları ve dosya içerisindeki 'Peyzaj düzenleme işi inşaat mahal listesi'ne şerh olarak şehitlik tabir edilen bölgeye ilişkin not 3'te '1. bölge alanında gerçekleştirilen mezarlara yapılacak mermer başlıkları, yazıları idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır' şeklinde ibare bulunmaktadır. Bu husus da ölen terör örgütü mensubu yakınlarının ifadelerini belgesiyle doğrulamaktadır."



İddianamede, terör örgütüyle organik bağ ve hiyerarşik ilişki içine girmeksizin Büyükşehir Belediyesine ait mezarlığın bir kısmının ayrılarak sözde "şehitlik" yapılmasının düşünülemeyeceği, KCK sözleşmesini "sözde anayasası" olarak benimsemeyen hiçbir belediye başkanının böyle bir eylem içinde olamayacağı belirtildi.



- Görevlendirme protestosuyla vatandaşlar mağdur edildi



Van'da ayrıca 19 Eylül 2016'da vatandaşların polis ekiplerine toplu taşıma hizmeti alamadıkları yönünde şikayette bulunmaları üzerine yapılan araştırmada, otobüslerin belediye garajında beklediklerinin tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, belediye görevlilerinin Van Büyükşehir Belediyesinin emri ile Erciş Belediyesine KHK ile görevlendirme yapılmasını protesto etmek amacıyla faaliyet göstermediklerini bildirdikleri ve bu durumun tutanak altına alındığı anımsatıldı.



Büyükşehir Belediyesinde 18 Eylül 2016'da daire başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda sanık Kaya'nın araçların tamamının kışlık bakıma alınması emrini vermesinin hizmetlerin aksamasına, vatandaşların mağduriyetine neden olduğuna yer verilen iddianamede, İkmal ve Bakım Daire Başkanlığından alınan yazı ve eklerinden de söz konusu tarihte bakım ve onarımı gösterir belgelerin bulunmadığının anlaşıldığı, tüm araçların aynı anda bakıma alınmasının hayatın olağan akışına ve kamu hizmetlerinin işleyiş esaslarına aykırılık teşkil ettiği aktarıldı.



İddianamede, 674 sayılı KHK kapsamında bazı ilçe belediyelerine yapılan görevlendirmelere tepki olarak temizlik ve ulaşım hizmetlerinin verilmemesi eyleminin, PKK/KCK üst yönetimi tarafından "Eylül 2016 itibarıyla izlenecek hareket tarzı ve eylemsellik süreci"ne ilişkin alt kadrolara iletilen talimatlar içerisinde yer alan "Kayyum atanmamış belediyelerdeki hareket tarzı" kapsamında belirlenen iş bırakma eylemi olduğu ifade edildi.



- Belediye araçları amacı dışında kullanılmış



Van Büyükşehir Belediyesine ait veya kiralanarak belediye hizmetlerinde kullanılan araçlarda, farklı tarihlerde molotofkokteyli yapımında kullanılan malzemeler ile amonyum nitratın ele geçirildiği, PKK'lı teröristler ile terör örgütü adına faaliyet yürütenlerin yakalandığına işaret edilen iddianamede, Sayıştay Başkanlığı kararında da sanıkların korumakla ve denetimle hükümlü oldukları kamu malı statüsündeki belediye araçlarının PKK/KCK terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanımını sağladıkları bilgisine yer verildi.



- İşçi maaşlarındaki kesintiler örgüte yakın derneğe aktarılmış



İddianamede, belediyenin yüzde 96 pay ile ortağı olduğu Mavi Kent AŞ'nin eski yönetim kurulunda yer alan bazı şüphelilerin iş veren temsilcileri sıfatıyla 14 Temmuz 2015 tarihli toplu iş sözleşmesinde kesinti yaparak terör bağlantısı nedeniyle KHK kapsamında kapatılan Van Yoksullukla Mücadele Derneğine kaynak aktarıldığının bildirildiği iddianamede, şu ifadeler yer aldı:



"Bahse konu sözleşmenin geçici 4. maddesi ile işçi ücretlerinden aylık olarak 10 lira destek ve yardım adı altında 2015 yılında 20 bin 950, 2016 yılında da 34 bin 720 lira olmak üzere toplamda 55 bin 670 lira kesinti yapıldığı, şirketin hesabından 17 Mart 2016'da 24 bin 420, 19 Ağustos 2016'da da 15 bin liranın terör bağlantısı nedeniyle kapatılan derneğe aktarıldığı anlaşılmıştır."