Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC kolestrol
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Belediye otobüsünde tacize 2 yıl hapis cezası

- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, belediye otobüsünde yanında oturan kadını taciz ettiği iddiasıyla yargılanan kişi hakkında verilen beraat kararını bozarak, sanığın 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti - Mağdur avukatı Kanmaz: - "Karar, sarkıntılık suçu işleyen veya bu suça teşebbüs edecek kişiler için ders niteliğinde oldu"

Belediye otobüsünde tacize 2 yıl hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de belediye otobüsünde yanında oturan kadını taciz ettiği iddiasıyla açılan davada hakkında beraat kararı verilen sanık, İzmir Bölge Adliye Mahkemesince yapılan yeniden yargılama sonucu 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mağdur A.T'nin avukatı Fatih Kanmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konak ilçesinde 15 Temmuz 2016'da iş çıkışında evine gitmek üzere otobüse binen 36 yaşındaki müvekkilinin ikili koltuktaki M.T.A'nın yanına oturduğunu ve bir süre sonra rahatsız edilmeye başlandığını söyledi.

A.T'nin uyarmasına rağmen M.T.A'nın bacağıyla kendi bacağına dokunması üzerine polisi aradığını, olay yerine gelen ekiplere ifade verdikten sonra şikayetçi olduğunu anlatan Kanmaz, sanığın 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada beraat ettiğini bildirdi.

Karara itiraz etmelerinin ardından dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gittiğini dile getiren Kanmaz, 15. Ceza Dairesinin olayı "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçu" olarak kabul ettiğini, beraat kararını bozduğunu ve sanığın 2 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdığını belirtti.

Sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını ifada eden Kanmaz, kararın emsal niteliğinde olduğunu vurguladı.

"Karar, sarkıntılık suçu işleyen veya bu suça teşebbüs edecek kişiler için ders niteliğinde oldu." diyen Kanmaz, "Üst mahkeme kadının ifadesini yeterli gördü, tanık aramadı. Bu da şu demek 'Sakın bir kadın sizi şikayet etmesin'. Taciz skandallarını sonlandırmak açısından güzel bir karar."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Izmirİzmir Bölge Adliye MahkemesiTaciz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5