Belediye sayesinde kurbanlık kesmenin sevincini yaşayacaklar

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır Valiliği tarafından görevlendirme yapılan Lice Belediyesince yoksul 100 vatandaşa kurbanlık küçükbaş hayvan hediye edildi.

Lice Belediyesince tespit edilen yoksul vatandaşlar, hediye edilen kurbanlıklarını almak için belediye binasının bahçesine geldi. Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Sinan Başak, vatandaşlara kurbanlıklarını teslim ederek hayırlı bayramlar temennisinde bulundu.

Başak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin görevlerinden birisi olan sosyal belediyeciliğe önem vererek, bu yönde çalıştıklarını söyledi.

Yoksul, yaşlı, yetim, öksüz ve dezavantajlı vatandaşlara her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Başak, şöyle konuştu:

"Kurban arifesindeyiz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla birlikte ilçemizdeki en yoksul 100 aileyi tespit ettik. Bunlara nasıl bir yardımda bulunabiliriz diye düşündük. Kurban kesme duygusunu evlerinde yaşamalarını istedik. Onun için onlara canlı hayvan hediye verdik. Çünkü biz istiyoruz ki evlerine gittikleri zaman çoluğuyla çocuğuyla mutlu olsunlar. Çocukların yüzleri gülsün."

- "Vatandaşlarımıza sahip çıkıyoruz"

Durumu iyi olmayan vatandaşların kurban sahibi olduğunu anlatan Başak, kurbanın paylaşmak olduğunu, belediye olarak bu paylaşmayı yerine getirdiklerini kaydetti.

Bayram dolaysıyla 650 aileye nakdi yardımda da bulunduklarını bildiren Başak, yardımlarının süreceğini, imkanları ölçüsünde her zaman vatandaşların yanında olacaklarını aktardı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesine inanarak vatandaşın yanında olduklarını belirten Başak, "Vatandaşlar, çoluğuyla çocuğuyla, yaşlısıyla kurbanlıklarını almaya geldi. Gözlerindeki mutluluğu görüyorsunuz. Onlar mutlu olduğu zaman biz onlardan kat kat fazla mutlu oluyoruz. Bu duyguyu yaşamak çok güzel. Devletimiz bize, biz de vatandaşlarımıza sahip çıkıyoruz." dedi.

Çocuklarıyla kurbanlığını almaya gelen vatandaşlardan Canan Avcı, "Fakir fukara kurban alamıyor, Belediye Başkanımız böyle bir imkan sağladı. Çocuklarımız da sevindi." ifadelerini kullandı.

Hasan Akçakmak da belediyeye teşekkür ederek, kendilerine her türlü yardımın yapıldığını, kurbanlık almanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Belediyenin daha önce böyle bir yardım yapmadığını dile getiren Eşref Buvar ise çok mutlu olduklarını anlattı.

- "İlk defa kurban keseceğim"

Müslüm Akdoğan, "Daha önce kurban kesmek hiç nasip olmadı. Belediyemiz sayesinde ilk defa kurban keseceğim." dedi.

Kurban kesme imkanı olmadığını dile getiren Mahmut Karadayı, "Daha önce hiç kurban kesemedim. Ayakkabı boyacılığı yaparak 6 çocuğa bakmaya çalışıyorum. Başkanımıza bize kurbanlık verdiği için çok teşekkür ediyorum, Allah ondan razı olsun." şeklinde konuştu.



