Belediyede

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından yaptırılan "yeşil" hizmet binası, kendi elektriğini ve sıcak suyunu üretiyor, sulamada kullanmak için kar ve yağmur sularını depoluyor.

Battalgazi Belediyesince yaklaşık 70 milyon liraya mal edilen yeni hizmet binası, yaklaşık 2 ay önce hizmete girdi. İçerisinde 350 kişilik konferans salonu, 3 toplantı salonu ve 150 ofisi bulunan bina, "akıllı ve yeşil" bina özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Enerji ihtiyacını karşılamak için çatısına güneş enerji santrali kurulan binada, yıllık 327 bin 600 kilovatsaat enerji üretilecek ve bu sayede de yıllık yaklaşık 840 ton karbondioksit salınımı önlenmiş olacak.

Güneş kolektörleri sayesinde sıcak su üretimi de yapılan binada, yağmur ve kar suları da depolanabilecek. Bu su yaz aylarında çevre sulamasında kullanılacak.

Binanın ısıtma ve soğutma sistemleri de merkezi otomasyonla kontrol ediliyor.



- Hem akıllı hem de yeşil bina

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya'nın büyükşehir olmasıyla ilçeye bağlı mahalle sayının 102'ye yükseldiğini ve mevcut hizmet binalarının yetersiz kalmadığını söyledi.

Gürkan, kentin tarihi dokusuna uygun, aynı zamanda modern bir hizmet binası yapmaya karar verdiklerini belirterek, bu kapsamda Selçuklu, Osmanlı ve modern mimariyi binaya yansıtmak amacıyla yola çıktıkların ifade etti.

Hizmet binasının proje aşamasında çok titiz davrandıklarını Malatya Mimarlar ve Mühendisler Odası ile toplantılar yaptıklarını belirten Gürkan, daha sonra İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinden de görüş aldıktan sonra özel bir firmaya proje çizdirdiklerini kaydetti.

Daha sonra binayla ilgili inşaat çalışmalarını hızla tamamladıklarını aktaran Gürkan, 70 milyon liraya mal olan binanın iki ay önce hizmete girdiğini bildirdi.

Gürkan, binanın 40 dönümlük alan üzerine inşa edilen binanın 7 bin 240 metrekare oturum alanına sahip olduğunu belirterek, hem akıllı hem de yeşil bina özellikleri taşıdığını söyledi.

- "Isı ve ışık tasarrufu da sağlıyor"

Hizmet binasının, çatısındaki güneş panelleri sayesinde kendi elektriğini ürettiğini dile getiren Gürkan, şöyle devam etti:

"Yağmur ve kar sularını depoya alarak yaz aylarında sulama suyu olarak kullanacağız. Bu anlamda hizmet binamız aynı zamanda yeşil bina. Koridorların, odaların geniş olması ve tavanların yüksek olması, güneş ışığından alabildiğine faydalanmamızı sağlıyor. Böylece binamız ısı ve ışık tasarrufu da sağlıyor. Ayrıca akıllı bina özelliği var. Merkezi sistemle bir musluğu otomatik olarak açıp kapatabiliyoruz. Binanın tüm otomasyon ve elektriğini tek merkezde kontrol ediyoruz."

Gürkan, otoparkı hizmet binasının altına yaptıklarını anlatarak, böylece olası afet durumlarında otoparkın sığınak olarak da kullanılabileceğini aktardı.

- "Bina pozitif enerji veriyor"

Kullanışlı bir bina yapmayı hedeflediklerini anlatan Gürkan, "Burada önemli olan binanın kullanılabilir olması, ruhunun olması, çalışanlara pozitif enerji vermesi. Yeni hizmet binasının çalışanlara ve vatandaşlara pozitif enerji verdiğini görüyorum." dedi.

Gürkan, nezih çalışma ortamlarının personelin verimine etki ettiğini belirterek, binaya taşındıktan sonra yaptıkları değerlendirmede, çalışanların iş yerlerini daha kurumsal görerek, işlerine daha sıkı sarıldığını gördüklerini sözlerine ekledi.