Belediyeden bayram tebriği dağıtımına tasarruflu çözüm

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi, yokuş ve dar sokaklara sahip kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı tebriklerini, anlaştığı Bisikletliler Derneği üyesi 3 genç aracılığıyla dağıttı.

Kurban ve 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi belediye yetkilileri, Bisikletliler Derneği üyesi 3 genç ile anlaştı. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile bazı evlere 800 bayram tebriği götüren bisikletli 3 genç, 2 saatte görevini bitirdi. Akaryakıt israfı da sağlayan çözümle, bisikletli gençler de cep harçlığı kazanmış oldu.

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, AA muhabirine, faaliyetlerde bulundukları 5 yıldır kentte çocukları, gençleri ve tüm bireyleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Belediye ile yaptıkları anlaşma gereği davetiyeleri dağıttıklarını anlatan Yavuz, "Son dönem çok yoğun. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kurban Bayramı ve 6 Eylül Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluş etkinliklerinin davetiyeleri, tebrikleri, resmi kurumlara, STK'lara, bankalara ve vatandaşlara bisikletli 3 arkadaşımız belli bir ücret karşılığı dağıttı." ifadelerini kullandı.









