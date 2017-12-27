Belediyeden kadınlar için meslek edindirme kursları

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince dezavantajlı kadınlar için meslek edindirme kursları açıldı.

Okuma-yazma, seramik, dikiş nakış, gastronomi kurslarıyla özellikle dezavantajlı kadınlara kişisel gelişimlerine katkı sunmayı ve onlara meslek edindirmeyi hedefleyen Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığınca son olarak pastacılık kursu düzenlendi.

Kursa devam eden 26 kadının özellikle yöresel ancak zamanla unutulmaya yüz tutan tatları sofralarla buluşturma hedefiyle eğitimleri sürüyor.

Bir yıl içerisinde açılan 20 kursta yaklaşık 600 kadın eğitim aldı.

Belediye tarafından kadınlardan gelen talep doğrultusunda yeni kurslar açılıyor.

Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, belediye olarak özellikle dezavantajlı kadınların meslek sahibi ve ekonomik olarak güçlü olmaları için kursları hayata geçirdiklerini belirtti.

Yaman, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız hayata katılıp, gülümsediği müddetçe şehir de o kadar mutlu olacaktır. Biz biliyoruz ki; bir şehirde kadınlar ne kadar mutlu olurlarsa yetiştirecekleri nesiller de o kadar mutlu olur ve geleceğe umutla bakar. Bu kapsamda şehrimizdeki kadınların mutlu ve güçlü olmaları için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren projelerimiz için Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığını hayata geçirdik."

Yaman, kadınların talepleri doğrultusunda kurslar açmaya devam edeceklerini dile getirerek, meslek edindirme kurslarında önceliklerinin dezavantajlı kadınlar olduğunu aktardı.

Kurslarla kadınların ekonomik anlamda güçlenmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamalarının amaçlandığını anlatan Yaman, belediye olarak her zaman kadınların yanında yer alan projeleri sürdüreceklerini ifade etti.

Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Mehtap Bingül de dezavantajlı kadınları meslek sahibi yapmayı hedeflediklerini belirterek, son açtıkları pastacılık kursuna kadınların büyük ilgi gösterdiğini anlattı.

Eğitmen Merve Bilgiç, kursta kentin unutulmaya yüz tutmuş tatlılarının yapımı konusunda eğitim vereceklerini söyledi.

Kursiyerlerden Gül Demir, belediyenin kadınlara verdiği değer ile birçok alanda çalışma başlattığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Esma Ayba ise kursta aldığı eğitimle çalışmayı düşündüğünü belirterek, tecrübe edindikten sonra ise kendi iş yerini açmayı planladığını ifade etti.