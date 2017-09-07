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Belediyeden vatandaşlara sokakta egzersiz hizmeti

- Gaziantep'te merkez Şehitkamil Belediyesi tarafından parkta halka egzersiz yaptırılıyor

Belediyeden vatandaşlara sokakta egzersiz hizmeti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesi, vatandaşlara açık havada egzersiz hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, spor yaparak sağlığını korumak ve zinde kalmak isteyen vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda başlatılan "Sağlığa Adım At" etkinliğine büyük ilgi gösteriyor.

Uzman eğitmenlerin kontrolünde gruplar halinde gerçekleştirilen sportif etkinlikler, katılımcıların düzenli spor yapma konusundaki motivasyonlarını arttırıyor. Parkta haftanın 6 günü 06.30-08.00 ve 20.00-21.30 saatlerinde gerçekleştirilen çalışmalarla, vatandaşlara uzman antrenörler eşliğinde spor yapma imkanı sunuluyor.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, sağlıklı ve düzenli beslenme, zararlı madde kullanımının insan vücudunda yarattığı kalıcı hasarlar, hareketli yaşamın sosyal yaşamdaki olumlu etkileri gibi konularda da bilgilendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen görevli eğitmenlerden Hakan Turak, egzersizlere ilginin her geçen gün arttığını belirterek, katılımcılarının yaş, kilo ile ifade ettikleri sakatlık ve rahatsızlıklarını gözeterek, kişiye özgü ve gruplar halinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Turak, "Çalışmalar sonrasında spora gönül veren vatandaşlarımızdan aldığımız dönüşler memnuniyet verici düzeyde. Düzenli spor yapma konusunda motivasyonun her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. İlerleyen günlerde alana uygun sportif ekipmanlar ve aletlerin yardımıyla gruplar halinde yapılan çalışmaları daha renkli kılacağız. Çalışmalara sadece çevre sakinleri değil ilçemizin birçok farklı bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımız da iştirak ediyor. Bir kez daha sağlıklı bir yaşam için tüm vatandaşlarımızı 'Sağlığa Adım At' etkinliğine davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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EgzersizGaziantepParkSokakŞehitkamil Belediyesi
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