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Belediyelere "7 gün 24 saat esası"na göre hizmet genelgesi

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla, belediyelerin vatandaşa 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet vermesi ve bu kapsamda gerekli çalışmaları yapmasıyla ilgili 81 ile genelge gönderildi - Genelgeden: - "Belediyeler tarafından yürütülen hizmetlerin niteliği ve sunumuna ilişkin beklentiler ile ihtiyaçlar göz önüne alınarak vatandaşların talep ve şikayetlerinin 'beyaz masa', 'çağrı merkezi' gibi yöntemlerle kesintisiz olarak alınması ve belirlenecek hizmetlerin de 7 gün 24 saat esasına göre yürütülmesi gerekmektedir"

Belediyelere
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