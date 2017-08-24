Belediyelerin kardeşliği Tutak'ın çehresini değiştirdi

AĞRI (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ağrı'nın Tutak Belediyesi ile kardeş belediye olan Erzurum'un Yakutiye Belediyesinin iş birliği, Tutak ilçesinin çehresini değiştirdi.

Tutak Belediyesine yapılan görevlendirmenin ardından Yakutiye ile Tutak belediyelerinin kardeş olmasıyla ortaklaşa çalışmalar yapıldı.

Yakutiye Belediyesi, özellikle teknik ve idari çalışmalar konusunda Tutak Belediyesine destek sağlayarak ilçenin çehresinin değişmesine katkı sağladı.

Çalışmaları yerinde görmek için beraberindeki teknik heyet ile Tutak ilçesine giden Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, karşılaştığı vatandaşların sorunlarını dinledi, kahvehanede onlarla sohbet etti.

Belediye Başkan Vekili Erat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeş belediye Yakutiye'nin katkılarıyla Tutak'ın acil ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade ederek, Korkut'tan da belediyecilik alanında teknik ve idari destek aldıklarını söyledi.

- 20 proje hayata geçiyor

İlçedeki 20 projenin Korkut'un desteğiyle hayat bulmaya başladığını aktaran Erat, şu değerlendirmede bulundu:

"Kardeşlik böyle bir şey. Tutak'ta hizmetlerimiz yürüyor, modern bir kesimhane yaptık. Korkut ile burayı da inceledik. Yollar, mesire alanı, meydan çalışmamız oldu. Hizmetler birbiri ardına devam edecek. Yakutiye Belediyemiz, ilçemizden 44 öğrenciyi de tarih bilincini geliştirmek adına Çanakkale'ye götürdü. Şimdi her kahvehanede bunlar konuşuluyor. Bugün olduğu gibi Korkut bizi yalnız bırakmıyor, ihtiyacımız olduğunda teknik personelini gönderiyor. El birliğiyle Tutak'ın çehresini değiştiriyoruz. Halkımız devletin elini gördü. Sokakta, kahvehanede büyük bir ilgi görüyoruz. Hizmetin karşılığı bu, çok güzel bir his."

Belediye Başkanı Korkut da Tutak ile Yakutiye'nin kardeş belediyeler olduğuna işaret ederek, bunun pekişmesiyle Tutak'a bir dizi hizmet yapıldığını aktardı.

- "Gülen insanlar bizi karşılayıp bağrına bastı"



Erat'ın Erzurumlu olduğuna dikkati çeken Korkut, şunları dile getirdi:

"Sürekli kendisine desteğimizi sürdürüyoruz. Vatandaş ile birlikte olduk. Gülen insanlar bizi karşılayıp bağrına bastı. Tutak modern bir kesimhane kazanmış, mesire alanı tamamlanıyor. İlçe içindeki yollar büyük değişimi yansıtıyor. Kardeşliğimiz ve her türlü yardımlarımız devam edecek. Güzel bir iş yapıyoruz. Kaymakamımız Erat'ın gayretini de ilçe halkı görüyor."

Tutak'ın DBP'li Belediye Başkanı Fırat Öztürk, devletin hizmet için belediyeye gönderdiği ödeneğin terör örgütü PKK'ya aktarılmasına ve 5 milyon liranın akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Ocak 2017'te tutuklanmış, Erat da İçişleri Bakanlığınca Tutak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.