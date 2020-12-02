Belediyenin haftalık “pandemi” raporu: Bir haftada 25 aileye nakdi yardım

Lüleburgaz Belediyesi haftalık olarak yayınladığı salgın dönemindeki yardımlarına ilişkin verileri açıkladı. Şeffaf belediyecilik doğrultusunda her hafta açıklanmaya başlanan verilere göre belediye, sadece geçtiğimiz hafta Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuran ihtiyaç sahibi 25 aileye nakdi yardımda bulunuldu.

Yardımlar 210 bin TL’yi geçti

Salgının başladığı ilk günden bu yana “Alan el veren eli görmeyecek” anlayışıyla vatandaşının yanında olan Lüleburgaz Belediyesi’nin yardım ettiği aile sayısı 700’ü aştı. Bu süreçte ihtiyaç sahiplerine 210 bin TL’nin üzerinde nakdi destek sağladı. Vatandaşların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, gerçekten ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere yardımlar devam edecek.

19 bin 390 maske

Öte yandan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yine 23-27 Kasım tarihleri arasında koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 bin 100 eldiven, 19 bin 390 maske ve 206 adet maske kullandı.

2 bin 416 konteynere dezenfekte

Tüm bunların yanı sıra Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri de pazar yerlerinde 45 litre dezenfektan kullandı. Bununla birlikte kentteki 2 bin 416 konteyneri sabahın erken saatlerinde dezenfekte ederek koronavirüse karşı hijyen önlemlerini aldı.