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"Belediyenin kaynaklarını FETÖ'ye aktarmışlar"

- Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıklardan dönemin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tunçsu ve Özel Kalem Müdürü Aydoğdu'nun, belediye kaynak ve imkanlarını FETÖ için kullandığı bilgisine yer verildi - İddianamede, Tunçsu'nun, 2015 yılında Büyükşehir Belediyesine ait ekmek fabrikasının personel çalıştırma ihalesini daha düşük teklif veren başka bir firma olmasına rağmen FETÖ'ye ait bir şirkete verdiği aktarıldı - Aydoğdu'nun ise özel kalem bütçesine ayrılan ödeneği, örgütle bağlantılı firmalara aktararak araç kiraladığı, eşinin de bu şirketten avukatlık bedeli aldığı belirtildi

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, dönemin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu ve Özel Kalem Müdürü Hüdaverdi Aydoğdu'nun, belediye kaynak ve imkanlarını FETÖ için kullandığı aktarıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Talip Akgedik tarafından, 11'i tutuklu 32 şüpheli hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ortadan kaldırmak", "Darbe girişimine kalkışma", "Terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütüne finans sağlama" gibi suçlardan hazırlanan 127 sayfalık iddianamede, bazı sanıkların belediyenin bütçesini paravan şirketler aracılığıyla FETÖ'ye aktardığı bilgisine yer verildi.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklardan Tunçsu'nun, FETÖ'nün 2014 yılında bir otelde düzenlediği toplantıya katıldığının belirlendiği ifade edildi.

Tunçsu'nun, 2015 yılında Büyükşehir Belediyesine ait ekmek fabrikasının personel çalıştırma ihalesini, daha düşük teklif veren başka bir firma olmasına rağmen, FETÖ'ye ait bir şirkete verdiği bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın 15 Temmuz'daki darbe girişiminde de kendisini sözde "sıkıyönetim garnizon komutanı" ilan eden ve darbeden sonra tutuklanan, dönemin Mersin Garnizon ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile telefonda görüştüğünün tespit edildiği de aktarıldı.

- "Özel kalem bütçesi FETÖ'ye"

Tutuklu sanıklardan Özel Kalem Müdürü Aydoğdu'nun ise özel kalem bütçesine ayrılan ödeneği, FETÖ'ye ait olan bir firmaya aktararak araç kiraladığı, eşinin de bu şirketten avukatlık bedeli aldığı iddianamede yer buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin de arasında yer aldığı 50'ye yakın belediyeye danışmanlık hizmeti verdiği ileri sürülen tutuklu sanıklardan Erkan Karaaslan'ın ise belediye kaynaklarını FETÖ'ye aktardığı anlatılan iddianamede, sanığın kamu kurumlarının ihalelerini, kurduğu çok sayıda paravan şirket üzerinden haksız şekilde alarak elde ettiği gelirleri örgüte teslim etmek için 20 kez yurt dışına gittiği kaydedildi.

Mersin'deki soruşturma kapsamında aralarında dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özgür Sanal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu, Özel Kalem Müdürü Hüdaverdi Aydoğdu, Kültür Daire Başkanı Aşkın Günay, Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Daire Başkanı Tevfik Dinçer, Büyükşehir Belediyesi Personel Şube Müdürü Fuat Kurt, Danışman Erkan Karaaslan, emekli emniyet müdürü ve Zabıta Daire Başkanı Yaşar Aksoy'un da olduğu 12 kişi tutuklanmış, Sanal yaptığı itiraz üzerine adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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Darbe GirişimiFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)MersinMersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk TunçsuNejat Atilla Demirhan
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