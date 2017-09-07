Belek'te bu yıl 55 bin caretta caretta denizle buluştu

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye'deki en büyük yuvalama alanı Belek Turizm Merkezinde bu yıl bin 500 yuvadan 55 bin caretta caretta mavi sularla buluşturuldu.

Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında yer alan caretta carettaların mayıs ayında başlayan yumurtlama döneminin ardından yavru çıkışlarında sona yaklaşılıyor.

Hacettep Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belek Turizm Merkezinin Akdeniz ülkeleri arasında caretta carettaların en önemli iki yuvalama merkezinden birisi olduğunu söyledi. Belek'teki 30 kilometrelik sahilde caretta carettaların yuvalama yaptığına aktaran Canbolat, bu yıl yuva sayısının geçen yıla göre az olduğunu dile getirdi.

Bu yıl tespit edilen bin 500 yuvadan yaklaşık 55 bin yavrunun denizle buluştuğunu anlatan Canbolat, Geçen yıl 90 bin yavru denizle buluşmuştu. Bu anormal bir durum değil. Bu tür popülasyonlarda her zaman dalgalanma olur. Haziran ayı biraz soğuk geçti. Bunun da etkisi olabilir." dedi.

Carettaların yumurta ve yavru dönemlerinde ölüm oranlarının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Canbolat, bin yumurtadan üçünün erginlik dönemine ulaşabildiğini kaydetti.

Canbolat, yuvadaki yumurtaların yüzde 50'sinin denize ulaşabildiğini, bunların da bir çoğunun avcı balıklar tarafından avlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Carettalar 2-3 yaşına kadar büyük risk altındalar. Üç yaşından sonra avcıları sadece köpek balıkları, insanlar kalıyor. Bu kadar yüksek ölüm oranı olan bir türün daha fazla yumurta bırakması ve denizle buluşması önemli. Belek denildiği zaman insanların aklına turizm ve golf tesisleri geliyor. Belek nesli tehdit altında olan bir tür için de çok önemli bir yuvalama kumsalı. Türkiye'de caretta caretta için en fazla yuva yapılan kumsal. Akdeniz popülasyonunun geleceği, bu derece büyük ve önemli bir yuvalama alanının iyi korunmasıyla bağlantılı olacaktır."

- "Bizi insan kaynaklı faktörler kaygılandırıyor"

EKAD Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi Asistanı Kerem Yekta Atatunç ise Belek'teki yavru çıkışlarının üç hafta kadar daha süreceğini dile getirdi.

Belek'in carettalar için en önemli merkezlerden biri olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini vurgulayan Atatunç, "Belek ne yazık ki hala carettalarla değil turizmle anılıyor. Turizm için önemli bir bölge ama carettalar için daha önemli bir bölge. Tatilcilere bu durum iyi anlatılmalı, turistler carettalar konusunda daha hassas olmalı." dedi.

Bölgede dört ay kalarak caretta carettaların neslinin devam etmesi için çabaladıklarını anlatan Atatunç, yuvaları korumaya çalıştıklarını söyledi.

Carettaların doğal avcılarının tilki, köpek, martı, yengeçler olduğuna işaret eden Atatunç, "Bunlar doğal avcılar. İnsan kaynaklı faktörler kaygılandırıyor. Kumsallardaki en önemli sorunlar yuvalama alanı işgali ve alanın yanlış kullanımı. Ergin carettalar yuvalama alanlarının işgal edilmesi nedeniyle yuva yapamıyor. Plajlarda kullanılan yapay ışıklar, yavruların yuvadan çıktıktan sonra ay ya da yıldızların oluşturduğu ışığın denize yansıması yerine bu yapay ışıklara yönelmesine neden oluyor. Bu da yavruların ölümüne neden oluyor. Plaja bazı insanlar otomobil ve traktörleriyle girerek yuvaları tahrip ediyor. Tekerlek izlerinin oluşturduğu engebeler yavruların denize gitmesine engel oluyor." ifadelerini kullandı.