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Belgrad-Priştine Diyalog Süreci

- Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Brüksel'de biraraya geldi

Belgrad-Priştine Diyalog Süreci

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğuyla yürütülen Belgrad-Priştine Diyalog Süreci çerçevesinde Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Brüksel'de bir araya geldi.

İki cumhurbaşkanının AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşmesinin ardından, Mogherini'nin ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Tarafların ilişkileri normalleştirmek ve uzlaşı sağlamak için çalışmalara devam edeceği belirtilen açıklamada, AB'nin arabuluculuk yaptığı Belgrad-Priştine Diyalog Süreci çerçevesinde ilerleme kaydedileceği bildirildi.

Açıklamada, diyalog bağlamında Kosova ve Sırbistan'ın "Adalet Anlaşması"nı 17 Ekim 2017'de yürürlüğe sokmak için karar alındığı ifade edilerek, bu anlaşmayla Kosova yargısında hakim, savcı ve adli personelin bütünleştirileceği belirtildi.

Mogherini'nin iki ülkenin cumhurbaşkanının gösterdiği kararlılığı memnuniyetle karşıladığı bildirilen açıklamada, iki ülke arasındaki normalleşme sürecine AB'nin tam destek vermeye devam ettiği belirtildi.

Thaçi ve Vucic, AB'nin ev sahipliğinde 3 Temmuz'da bir araya gelmişti.

Brüksel'de, 19 Nisan 2013 tarihinde, eski Kosova Başbakanı Thaçi ve Sırp mevkidaşı İvitsa Dacic, AB ve uluslararası toplum tarafından 'tarihi' olarak nitelendirilen İki Ülke Arasında İlişkilerin Normalleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamıştı.










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KosovaMogheriniSirbistanTaçiVucic
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