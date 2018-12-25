"Ben Vecihi Hürkuş" oyununun gala gösterimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Kurtuluş Savaşı döneminde yaşayan ve İstiklal madalyası ile ödüllendirilen Türk pilot Vecihi Hürkuş'u konu alan, yönetmenliğini Yasin Çetin'in üstlendiği "Ben Vecihi Hürkuş" tiyatro oyunu, gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki gösterim öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, çok özel bir etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Vecihi Hürkuş'un Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden biri olduğunu vurgulayan Aydın, "Tarihimize, kültürümüze, sanatımıza ve medeniyetimize çok ciddi katkılar yapmış önemli şahsiyetleri maalesef nesillerimiz bilmiyor. Belki de özellikle bilinmesi istenmiyor. Vecihi Hürkuş bunların en önemlilerinden biri. Türk havacılık sanayisinin kurucularından kabul ediliyor. Ama maalesef gerektiği kadar ilgi gösterilememiş." ifadesini kullandı.

Son yıllarda Vecihi Hürkuş gibi değerli kişiliklerin bugünün insanlarıyla buluşturulması için çaba sarf edildiğini, Eyüpsultan Belediyesi'nin de tiyatro oyununa ev sahipliği yaparak buna bir katkı sağlamaya çalıştığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Umarım ki sanatın taşıyıcılığı ve etkisiyle geçmişteki kıymetli değerlerimizi yeni nesillerle buluştururuz. Tarih şuuruna, milli şuura az da olsa katkıda bulunmak için bu etkinliği yaptık."

Remzi Aydın, Eyüpsultan Belediyesi olarak kültür politikalarına yön veren çalışmalara imza atmaya tüm hızıyla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

- "Herkes Vecihi Hürkuş olmuştur"

Tekamül Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yasin Çetin, oyunun hem yazarı olduğunu hem de yönetmenliğini yaptığını belirterek, "Vecihi Hürkuş oyununu 2016 yılında kaleme almıştım. İki yıl demlenme sürecine bıraktık ve bu yıl sahneye koyalım dedik." dedi.

Sahneleme süresince ekiple birlikte çok keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden Çetin, "Vecihi Hürkuş gibi tarihi bir şahsiyetin bir azim örneğinin sahneye koyulması bambaşka bir şey." dedi.

Vecihi Hürkuş'u oynayan Ensar Kaplan'ın dramaturjik olarak ciddi çalışmalar yapması gerektiğini dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

"Tamamen çağdaş reji anlayışıyla, teknolojinin imkanlarından faydalanarak bir oyun yapmaya çalıştık. Bugün de Eyüpsultan Belediyesi'nin ev sahipliğinde galamız var. Önümüzdeki günlerde İstanbul'un ve Türkiye'nin çeşitli sahnelerinde oyunu sahnelemeye devam edeceğiz."

Çetin, hayatında az da olsa olayları sorgulayan herkesin biraz Vecihi Hürkuş olduğunu ifade ederek, "İnsan düşünmeye başladığı zaman sorgulamaya da başlıyor. Sorgulamaya başladığı zaman farklılaşıyor ve bir şeyler yapma isteği duyuyor. İnsanın 'Ben bunu neden yapmıyorum, biz bunu neden yapmıyoruz.' dediği an, Vecihi Hürkuş olduğu andır. İzleyici çoğu zaman oyunda kendini bulacak. Herkes hayatında bir dönem Vecihi Hürkuş olmuştur." şeklinde konuştu.

Oyunun kronolojik bir belgesel ya da hayat hikayesi olmadığının altını çizen Çetin, Vecihi Hürkuş'un ölüm anında zihninden geçenleri tiyatro sahnesine taşıdıklarını söyledi.

- Oyun izleyicinin beğenisini topladı

Sekizinci kez sahnelenen ve izleyicinin beğenisini toplayan oyun sonrasında Eyüpsultan Belediye Başkanı Aydın, oyunun yönetmeni Çetin'e çiçek takdim etti.

Sahnede hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son bulan gala gösterimine, Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, Yönetmen Mesut Uçakan, Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül, tiyatro oyuncusu Burak Haktanır, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Muhammed Emre kaya ile tiyatro ve sanat camiasından isimler katıldı.

Tekamül Tiyatrosu'nun sahneye taşıdığı, yaklaşık 1 saat 15 dakika süren tek perdelik oyunun yardımcı yönetmenliğini Tolga Çelik, yönetmen asistanlığını Emre Bak, dekor tasarımını Adnan Yılmaz, kostüm tasarımını Hacer Arslan ile Mitra Dorse, ışık tasarımını Murat Öztürk, ışık uygulamasını Ramazan Öztürk ve müziğini Umut Mürare yaptı.

Eserde, Hürkuş'u canlandıran Ensar Kaplan'ın yanı sıra Ziya Öztürk, Sevim Erdoğan, Özgür Uysal, Oğuz Cabir Arslan, Mustafa Çeğindir ve Orkun Başarır rol aldı.

Kurtuluş Savaşı döneminde yaşayan, ilk Türk uçağını yapan, Türkiye'nin ilk özel hava yolu şirketini kuran, Meclis'te üç kez takdirname alan ve İstiklal Madalyasıyla ödüllendirilen Türk pilot Vecihi Hürkuş'un yaşamını anlatan oyunun konusu kısaca şöyle:

"Oyun, kendisine bağlanan gazi maaşına bile yerli uçak üretimi sevdası yüzünden haciz konan Vecihi Hürkuş'un anılarını kaleme alırken beyin kanaması geçirmesi ve komaya girmesi gerçeğinden hareketle, koma döneminde hayatının dönüm noktalarının gözlerinin önünden geçişini konu alıyor. Hürkuş'un yaşadığı trajikomik olaylar, engellemeler ya da mutlu olduğu anlar hayatının son dakikalarında beyninin derinliklerinde nasıl canlanmıştır? İnsanoğlu son nefesinde hep doğruları sayıklar denilir. Acaba Vecihi Hürkuş'un haykırmak isteyip haykıramadığı son nefesinde sesinin çıkmasına gücünü yetiremediği doğrular nelerdir? Oyun bu soruların cevaplarını arıyor."