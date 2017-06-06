"Ben"den kaçamadılar

ANTALYA (AA) - Antalya'da polis ekiplerince durdurulan nakliye kamyonunun lastiğinin içine gizlenmiş 20 kilo 760 gram esrar, narkotik dedektör köpeği "Ben" tarafından bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmasında, Diyarbakır'dan temin edilen yüklü miktarda uyuşturucunun nakliye kamyonunun lastiğine gizlenerek Antalya'ya getirileceği bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, takip ettikleri aracı Kepez ilçesindeki hal binası yakınlarında durdurdu. Aramada, narkotik dedektör köpeği "Ben" nakliye kamyonunun lastiği içine gizlenmiş paketler halinde 20 kilo 760 gram esrar buldu. Operasyonda M.V, A.T. ve N.T. gözaltına alındı.

Konyaaltı ilçesinde ise motorize Yunus timleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada 160 gram kokain ve bir miktar esrar bulan polisler, araçtaki M.K. ve F.Ç'yi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 13 gram kokain, 34,5 gram toz esrar ile 84 gram kubar esrar bulundu.

İki operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.