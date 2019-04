“Benim Kalbim, Senin Kalbin, Hepimizin Kalbi”

Bu çalışmaların başında gelen ve devlet takviminde yer alan, adı hafta olarak anılmasına rağmen, gerçekleştirilen etkinliklerin Mayıs, hatta Haziran Aylarına kadar sürdüğü, İstanbul ve çeşitli illerde gerçekleştirilen Kalp Haftasında da her zaman olduğu gibi kalp ve damar hastalıkları ile mücadele etmenin önemi vurgulanmaktadır.



Türk Kalp Vakfı’nın "Kalp Damar Hastalıklarına karşı farkındalığı artırma" çalışmalarının başında gelen, devlet takviminde de yer alan 31. Kalp Haftası Resmi Açılış Töreni 08 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 11.00 de Divan Hotel’de açılış konuşmalarıyla gerçekleşti.



Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, açılış konuşmasında,” Türk Kalp Vakfı olarak seminerlerle, eğitim programlarıyla, sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerle, halkla iç içe halkın yararına olabilecek faaliyetler ve organizasyonlar gerçekleştirerek çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.



Vakfımızın amaçlarına ve uzmanlarımızın programına uygun olarak özellikle seminer ve eğitimler konusundaki isteklere cevap vermeye çalışıyor, gelen her talebi değerlendiriyor ve uyguluyoruz.



Kalp haftalarında da özellikle, okullar, çeşitli kurumlar ve belediyelerle birlikte organize ettiğimiz, kalp sağlığı, sağlıklı beslenme seminerleri ve sportif etkinliklere büyük önem veren Vakfımız, 0-12 yaş grubu çocukların ailelerinin bilinçlendirilmesi konferansları ile hem İstanbul hem de Türkiye genelinde çalışmalarını sürdürmektedir.



Bu çalışmaların başında yer alan Kalp Haftalarında, kalp damar hastalıklarını önlemek ve risk faktörlerini kontrol altına almak, halkı bilinçlendirmek ve motive etmek misyonuyla da her zaman olduğu gibi kalp ve damar hastalıkları ile mücadele etmenin önemi vurgulanmaktadır.



Bir ayı aşan, hepsi birbirinden faydalı, birçoğu geleneksel hale gelerek uzun yıllardan beri yapılan, eğitimler, seminer, konferans ve sportif etkinliklerimizle gerçekleştireceğimiz 31. Kalp Haftası programlarımızın kalp sağlığı adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.



Türk Kalp Vakfı kalp haftaları içinde geleneksel hale gelen ve bu yıl 28. si verilecek “Doç. Dr. Edip Kürklü Ödülü” hem ulusal hem uluslararası alanda adını duyurmuş, önemli bilimsel çalışmalara katılmış bir bilim adamı olan Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Prof. Dr. Bülent Görenek’e takdim dildi.



31. Kalp Haftası Resmi Açılış Törenine katılan ve konuşma yapan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürü Sn. Mürsel Sarı, İstanbul Halk sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner, Türk Kalp Vakfı Onursal Başkanı Arabulucu Avukat Çetin Yıldırımakın, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayişe Karadağ, Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol’a katılımlarından dolayı Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.