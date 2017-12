SAKARYA (AA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, "Her zaman benim ve ailemin sığınacağı bir kaleydi Erol ağabeyim. Şöyle düşünün, başınıza acı ve zor ya da güzel bir şey geliyor. Kiminle paylaşırsınız? Ağabeyinizle paylaşmak istersiniz. Şu anda dönüyorsunuz, arkanızda ağabeyiniz yok. Bunun acısını çok yaşıyorum." dedi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyinin isminin verildiği Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya gelen Olçok, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan ağabeyi ve yeğeni Abdullah Tayyip Olçok'la ilgili duygularını paylaştı.

Cevat Olçok, ağabey-kardeş hukuku yaşadığı Erol Olçok'un kendisine hayatı ve reklamcılığı öğrettiğini belirterek, çok zor ve güzel günleri hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Ağabeyini kaybetmesinin acısını çok yaşadığını dile getiren Olçok, "Her zaman benim ve ailemin sığınacağı bir kaleydi Erol ağabeyim. Şöyle düşünün, başınıza acı ve zor ya da güzel bir şey geliyor. Kiminle paylaşırsınız? Ağabeyinizle paylaşmak istersiniz. Şu anda dönüyorsunuz, arkanızda ağabeyiniz yok. Bunun acısını çok yaşıyorum. Her gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiyorum. Her gün ofise gidiyorum, girdiğim zaman sol tarafta ağabeyimin, sağ tarafta ise benim odam vardı. Hala onun odasını muhafaza ediyorum. Onun yokluğuna alışmak çok zor." diye konuştu.

Olçok, böyle güzel bir insanı kaybetmenin, hem kendileri hem de dostları için zor bir şey olduğunu vurgulayarak, hayatı boyunca ona çok şey borçlu olduğunu kaydetti.

Yeğeni Abdullah Tayyip'i de çok genç yaşta kaybettiklerini hatırlatan Cevat Olçok, "Çok delikanlı adamdı. İki tane güzel insanı kaybettik. Tabii çok acı bir tecrübe, aynı zamanda o hain kalkışmada 250 şehit var, birçok gazimiz var. Allah herkese sabır versin, ülkemize, milletimize bir daha böyle acı yaşatmasın. İman eden bir insanız. Hepimiz bu hayattan gelip geçeceğiz. Burası fani bir yer. Önemli olan arkada güzel şeyler bırakmak. Benim de gayem, ailemi yalnız bırakmamak, Erol ağabeyimin, Abdullah Tayyip'in yokluğunu onlara hissettirmemek, özellikle ağabeyimin anılarına sahip çıkmak." ifadelerini kullandı.

Olçok, ağabeyinin şehit olmasından sonra bu dünyada sahip olunacak tek güzel şeyin insan biriktirmek olduğunu anladığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güzel anılar bırakmak.. Her gün bunu defalarca yaşıyorum. Bugün burada sizin karşınıza çıkmama sebep olan da yine ağabeyim ve Abdullah Tayyip'tir. Onların sayesinde buradayım. Tahammül etmek zor ama iman olması, şehitlik mertebesine inanmasak bu işler gerçekten zor. Benim hayatta en sevdiğim adam Erol ağabeyimdi. Keşke Allah bana da nasip etseydi de ağabeyimin yanında olabilseydim, beraber yürüyebilseydik ama bu işler tamamen nasip, olmadı." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Olçok'a Türk bayrağı tablosu ve çiçek takdim edildi.