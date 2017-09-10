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"Benzersiz" filminin tanıtım afişi yayınlandı

- Gerilim türündeki yapımda, kendi halinde bir eczacının yaralanması sonrasında başına gelenler ve yaşamındaki değişiklikler anlatılıyor

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Cemal Hünal, Ekin Türkmen ve Ruhi Sarı'nın paylaştığı gerilim türündeki "Benzersiz" filminin tanıtım afişi yayınlandı.

Senaristliğini ve yönetmenliğini İlker Sarı'nın üstlendiği filmin yapımcılığını, Lal Sanat Yapımcılık gerçekleştirdi.

Cemal Hünal'ın eczacı karakteriyle başrolde olduğu filmde, Türkmen ve Sarı'nın yanı sıra Ebru Sarıtaş, Murat Parasayar, Selahattin Taşdöğen, Yakup Yavru, Haldun Boysan ve Nilüfer Aydan rol alıyor.

Gerilim türündeki yapımda, kendi halinde bir eczacının yaralanması sonrasında başına gelenler ve yaşamındaki değişiklikler anlatılıyor.

Film, 15 Eylül'de vizyona girecek.


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Anahtar Kelimeler:
BenzersizCemal HünalEkin TürkmenRuhi Sarı
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