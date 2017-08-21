Benzinin alev almasıyla ağır yaralanan genç öldü

KOCAELİ (AA) - Benzin koyduğu çim biçme makinesinin alev alması sonucu ağır yaralanan Enes Kumbasar (19) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yalova'da geçen çarşamba günü benzin koyduğu sırada çim biçme makinesinin alev alması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Kumbasar, ağır yaralandı.
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'ne getirilen ve burada tedaviye alınan Kumbasar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye gelen yakınları, Kumbasar'ın ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.
Enes Kumbasar'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.