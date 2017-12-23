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Berberde tıraş olurken saldırıya uğrayan kişi yaralandı

- Mersin'de husumetli olduğu kişiyi berberde tıraş olurken silah ve bıçakla yaralayan zanlı ile arkadaşı tutuklandı

Berberde tıraş olurken saldırıya uğrayan kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, aralarında husumet bulunan kişiyi berberde tıraş olurken silah ve bıçakla yaralayan zanlı ile arkadaşı tutuklandı.

Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir berberde tıraş olan İ.D, iş yerine gelen kişilerce silah ve bıçak kullanılarak yaralandı.

İ.D, çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine yönlendirilen ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, zanlıların A.K.A. ve arkadaşı V.Ç. olduğunu tespit etti.

Zanlılar, ekiplerin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

İ.D'nin, A.K.A'yı temmuzda yaşanan bir tartışmada silahla yaraladığı, ikili arasında bundan dolayı husumet olduğu iddia edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların İ.D'ye saldırısı berberdeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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