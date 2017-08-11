Berçenek Kültür Festivali'nin yasaklanması kararı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, 11-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek "Berçenek Kültür Festivali"nin yasaklanması yönündeki kararın, yapılan risk analizi ve istihbari bilgiler çerçevesinde alındığını bildirdi.

Budan, festivalin yasaklanmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Budan, açıklamasında, Afşin ilçesinde "Berçenek Kültür ve Sanat Şenliği" adı altında yapılması planlanan etkinliğin güvenlik gerekçesiyle yasaklandığını belirtti.

Budan, şunları kaydetti:

"Yapılması planlanan etkinlik programında ilçemiz ve ülkemiz için önemli bir değer olan ve halkımızca sevilen meşhur halk ozanımız Aşık Mahsuni Şerif ile ilgili herhangi bir faaliyet de bulunmamaktadır. Yasaklama kararı, yapılan risk analizi ve istihbari bilgiler çerçevesinde alınmış olup, bu hususta Berçenek Mahallesi Muhtarı veya üçüncü kişilerin Afşin Kaymakamlığına herhangi bir şikayeti ve müracaatı söz konusu değildir. Basında çıkan yanlış haberlere istinaden halkımızın bilgilerine sunulur."



