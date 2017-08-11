Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Berçenek Kültür Festivali'nin yasaklanması kararı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, 11-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek "Berçenek Kültür Festivali"nin yasaklanması yönündeki kararın, yapılan risk analizi ve istihbari bilgiler çerçevesinde alındığını bildirdi.Budan,...

Berçenek Kültür Festivali'nin yasaklanması kararı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, 11-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek "Berçenek Kültür Festivali"nin yasaklanması yönündeki kararın, yapılan risk analizi ve istihbari bilgiler çerçevesinde alındığını bildirdi.

Budan, festivalin yasaklanmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Budan, açıklamasında, Afşin ilçesinde "Berçenek Kültür ve Sanat Şenliği" adı altında yapılması planlanan etkinliğin güvenlik gerekçesiyle yasaklandığını belirtti.

Budan, şunları kaydetti:

"Yapılması planlanan etkinlik programında ilçemiz ve ülkemiz için önemli bir değer olan ve halkımızca sevilen meşhur halk ozanımız Aşık Mahsuni Şerif ile ilgili herhangi bir faaliyet de bulunmamaktadır. Yasaklama kararı, yapılan risk analizi ve istihbari bilgiler çerçevesinde alınmış olup, bu hususta Berçenek Mahallesi Muhtarı veya üçüncü kişilerin Afşin Kaymakamlığına herhangi bir şikayeti ve müracaatı söz konusu değildir. Basında çıkan yanlış haberlere istinaden halkımızın bilgilerine sunulur."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Berçenek Kültür Festivaline Yasaklama Kararı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5