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Bereket Döner'de kazandıran sistem açılış rekoru kırdırdı.

Bereket Döner'in ülkedeki piyasa şartlarını dikkate alarak geliştirdiği franchise modeli, yeni dönemde girişimcilere bol kazançlı yatırım imkanı veriyor. Bereket Döner'e yatırım yapan bir girişimci, aynı günde 3 şube birden açarak sistem içinde rekor kırdı.

Bereket Döner'de kazandıran sistem açılış rekoru kırdırdı.
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Sektöründe güçlü bir alt yapı ile kendine özgü franchise modelini geliştiren Bereket Döner, yeni dönemde girişimcilere özel ve önemli fırsatlar sunuyor. Alışveriş merkezlerinde şubeleşme sürecine hız veren Bereket Döner, franchise sistemine getirdiği destek modeli ile hem yatırımcının hem de tüketicinin dostu olduğunu gösteriyor. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, kendilerine özgü franchise modelinin yılın son yarısında yatırımcılara sistem içinde rekor kırdırdığını belirterek "Bir yatırımcımızın, aynı gün içinde 3 şube birden açımış olması ile, Bereket Döner'in sunduğu kazandıran yatırım modeli tüm sektörlere örnek oldu. Bereket Döner franchise sistemi içinde aynı yatırımcımıza ait toplamda 6 şube birden bulunuyor. Cesur yatırımcılarımız yeni girişimcilere de bu yönleriyle örnek oluyor. Yatırımcılarımızın kazancı sektöre canlılık getirirken, istihdama da büyük fayda sağlıyor" dedi.
 
 
 
YATIRIMCI İÇİN KAZANDIRAN MODELLER TASARLADIK 
 
Yeni yıl öncesi tüm franchise girişimcilerini Kış Bereketi kampanyasıyla destekleme kararı aldıklarını söyleyen Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, Kış Bereketi’nin  tüketicileri de mutlu edecek bir kampanya olarak hayata geçirdiklerine dikkat çekti.  Genç girişimcilere de farklı modellerle destek olduklarını belirterek "Gençlerin Bereket ailesi içinde özel bir yeri var. Geliştirdiğimiz franchise modeli girişimcilere sürdürülebilir kârlılık sağlıyor. Bereket Döner'in kalite standartları tüketiciyi memnun ederken, yatırımcıya da kar sağlamayı hedefliyor. Bu başarıları 2019 yılında holdingleşme sürecini tamamlayarak perçinleyeceğiz" dedi. 



 
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