Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda dünya food istanbul Trabzon
İstihdamda Trakya havası
İstihdamda Trakya havası
Zam haberi asılsız
Zam haberi asılsız
Tarımın Ajandası
Tarımın Ajandası
Bal kimlik kazanıyor
Bal kimlik kazanıyor
İngiltere'de tanıtıldı
İngiltere'de tanıtıldı

Bereket Enerji Grubu, finansal yeniden yapılandırma için bankalarla anlaştı

- Bereket Enerji Grubu Üst Yöneticisi İdris Küpeli: - "Sektör dinamikleri doğrultusunda gereken adımları atan grubumuz, sürdürülebilir büyümesinin devamını sağlamak üzere, kısa vadeli ve farklı şirketlerimize ait kredileri tek bir çatı altında toplayarak toplam 4,6 milyar dolar tutarındaki kredinin yeniden yapılandırılmasında bankalarla mutabakatı sağladı"

Bereket Enerji Grubu, finansal yeniden yapılandırma için bankalarla anlaştı
banner17

İSTANBUL (AA) - Bereket Enerji Grubu, Türkiye’nin önde gelen 9 bankasının yer aldığı finansal yeniden yapılandırma sürecinde bankalarla mutabakata vararak en önemli aşamayı başarıyla tamamladı.

Bereket Enerji Grubu açıklamasına göre, grubun 4,6 milyar dolar tutarındaki konsolide borcu, uzun vadeye yayılarak yapılandırıldı ve böylece grubun faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde devam etmesi mümkün kılındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bereket Enerji Grubu Üst Yöneticisi (CEO) İdris Küpeli, "Sektör dinamikleri doğrultusunda gereken adımları atan grubumuz, sürdürülebilir büyümesinin devamını sağlamak üzere, kısa vadeli ve farklı şirketlerimize ait kredileri tek bir çatı altında toplayarak toplam 4,6 milyar dolar tutarındaki kredinin yeniden yapılandırılmasında bankalarla mutabakatı sağladı. Bugüne kadar olduğu gibi finansal yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanmasının sonrasında da enerji sektöründe sahip olduğumuz güçle ortak fayda sağlamaya, ülke ekonomimize katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bereket Enerji Grubu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5