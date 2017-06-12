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“Bereket Konvoyu” Arnavutluk’ta

TİRAN (AA) - Bayrampaşa Belediyesi tarafından "Kardeşlik sınır tanımaz" sloganıyla bu yıl 13. kez düzenlenen "Bereket Konvoyu" kapsamında, Arnavutluk'ta iftar programı düzenlendi. Başkent Tiran'ın şehir merkezindeki iftara, Türkiye'nin...

“Bereket Konvoyu” Arnavutluk’ta

TİRAN (AA) - Bayrampaşa Belediyesi tarafından "Kardeşlik sınır tanımaz" sloganıyla bu yıl 13. kez düzenlenen "Bereket Konvoyu" kapsamında, Arnavutluk'ta iftar programı düzenlendi.

Başkent Tiran'ın şehir merkezindeki iftara, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Sinan Cem Baş, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı.

Baş, burada yaptığı konuşmada, benzer etkinliklerin önceki yıllarda Arnavutluk'un farklı şehirlerinde de düzenlendiğini belirtti.

Bu yıl 13. kez düzenlenen iftar programından dolayı Bayrampaşa Belediye Başkanına teşekkürlerini sunan Baş, ramazan ayının gerçek değerlerini Arnavutluk'a getirerek iki halk arasındaki bağ ve ilişkilerini güçlendirdiklerini ifade etti.

Bayrampaşa Belediyesini temsilen konuşan İsmail Aşçı ise yüzyıllardır devam eden Türk-Arnavut dostluğunun uzun yıllar daha devam edeceğini vurguladı.

Aşçı, Tiranlılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini getirdiğini iletti.

Türkiye'den yola çıkarak Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova’da Müslümanlarla buluşan "Bereket Konvoyu", Makedonya ve Yunanistan'da da iftar programı düzenleyecek.

Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Balkanlara gelen konvoy kapsamında, 12 yıl boyunca düzenlenen iftar organizasyonlarıyla toplam 9 Balkan ülkesinde yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşıldı.

Konvoy 3 tır, 3 minibüs, 2 otobüs, bir otomobil, bir canlı yayın aracı ve 75 kişilik gönüllü ekipten oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ArnavutlukBereket KonvoyuTiran
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