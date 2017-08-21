Berivanların 3 bin rakımlı yaylaya zorlu yolculuğu

VAN (AA) - ALİ İHSAN ÖZTÜRK/HÜDAİ GÜMÜŞ - Van'da 3 bin rakımlı yaylaya her gün katır sırtında çıkan berivanlar (süt sağan kadın), zorlu yolculuğun ardından koyunları sağarak elde ettikleri sütle ailelerinin geçimlerini sağlıyor.

Çatak ilçesi Bilgi Mahallesi'nde berivanlar, erken saatlerde katır sırtında derin vadiler ve sarp kayalık bölgeleri aşarak, 3 saatte koyun sürülerinin bulunduğu yaylaya ulaşıyor.

Zaman zaman katır sırtından düşerek yaralanan kadınlar, buna rağmen süt sağıp ailelerinin geçimini sağlamak için her gün bu zorlu yolculuğu gerçekleştiriyor.

Berivanlardan Leyla Yanki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce yaylaya çıkarken katır sırtından düştüğünü söyledi.

Bu sırada kolunun kırıldığını belirten Yanki, "Koluma 20 dikiş atıldı. Günlerce çalışamadım." dedi.

Şadiye Yavaş da saat 06.00'da çıktıkları evlerine 20.00'de dönebildiklerini anlatarak, "Yaylaya gidip süt sağıyoruz. Dağdan taştan giderek bu işi yapıyoruz. Defalarca katırdan düştüm, yaralandım. Düştüğümüz yerde bizlerin imdadına yetişecek kimse yok. Buralarda telefon şebekeleri de çekmiyor." diye konuştu.

Gülcan Bay ise süt sağmaya giderken katırdan düştüğü için ayağının kırıldığını kaydetti.

- "Kadınlarımızın yarısı katırlardan düştü"

Muhtar İhsan Oru, mahalle ve bağlı mezranın 200 haneden oluştuğunu bildirdi.

Yaklaşık 14 bin küçükbaş hayvanlarının bulunduğunu anlatan Oru, şöyle konuştu:

"Kadınlarımız sabah çıkıp akşama doğru ancak eve dönüyor. Bundan dolayı çocuklarımız evde sahipsiz kalıyor. Süt katırlarla taşındığı için özelliğini kaybediyor. Katırların geçtiği yollar kötü olduğu için kadınlarımızın yarısı katırlardan düştü, elleri bacakları kırıldı. Kaymakamımıza müracaata bulunduk, bize söz verdi, yollarımız yapılacak ve bizleri kurtaracak."

Mahalle sakinlerinden Hasan Bağı ise yaklaşık 50 yıldır kadınların her gün katır sırtında yaylaya çıktığını ifade etti.



- "Yayla yolunu yapacağız"

Kaymakam Hacı Asım Akgül, Bilgi Mahallesi'nde 26 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bu yolu birçok mahalle ve mezra sakininin de kullanacağını dile getiren Akgül, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Bilgi Mahallesi'nde parke taşı yapılması planlandı. Bunun da ihalesini yaptık, sonuçlanmak üzere. İlçemizde vatandaşların taleplerini alıyoruz. Onları plan, projeye dönüştürüyoruz. Ondan sonra da kaynaklarımız olduğu zaman sırasıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bilgi Mahallesi'nin yayla yolunu zaman el verirse bu yıl veya önümüzdeki yıl yapmayı, vatandaşlarımızı bu sıkıntıdan kurtarmayı düşünüyoruz."





