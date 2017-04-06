Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava başladı

İSTANBUL (AA) - Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin hakkında dava açılan sanık polis memurunun yargılanmasına başlandı.

İstanbul 17 Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeki büyük salonda görülen duruşmaya, müştekiler Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan katıldı. Tutuksuz sanık polis memuru F.D ise Van'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla duruşmada hazır edildi.

Müşteki tarafını yaklaşık 50 avukatın temsil ettiği duruşmaya, CHP milletvekilleri Hilmi Yarayıcı, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, HDP milletvekilleri Garo Paylan, Filiz Kerestecioğlu, Celal Doğan'ın yanı sıra Eskişehir'deki Gezi Parkı odaklı eylemlerde darbedilerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın annesi, Sarıyer'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın annesi, Maltepe'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik'in annesi ile Gezi Parkı odaklı eylemler sırasında hayatını kaybeden bazı kişilerin aileleri de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Bu arada, duruşma öncesi adliye karşısında Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan basın açıklaması yaptı.

- Soruşturma süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyasına ilk olarak dönemin Memur Suçları Bürosu savcılarından Adnan Çimen bakarken, savcıların yer değişiklikleri nedeniyle dosya sırasıyla savcılar Abdullah Yıldırım, Seyfettin Atıcı ve Faruk Bildirici'nin sorumluluğuna verildi.

Bildirici, o dönem olay yerinde görev yapan İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı birçok polis memurunun ifadesini aldı. Olay yerine yakın özel poliklinikte çalışan bir diş hekimi ile asistanını tanık olarak ifadesine başvuran Bildirici, 26 Mart 2014'te Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan'ı dinledi.

Elvan'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu otopsi raporu, savcılığa 21 Nisan 2014'te ulaştı. Raporda, "Otopside tanımlanan bulgulara ek olarak beyine yapılan koronal kesitlerde ventrikül sistemi genişlemiş olup, frontalden oksipital bölgeye dek parankim içi küçük çaplı kanamalar görüldüğü, kanama alanları çerçevesinde beyin kıvamı yumuşamış olarak izlendiği, beyincik ve beyin sapına yapılan kesitlerde doku kıvamında belirgin yumuşama ve kolay parçalanabilir görünüm izlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Savcı Bildirici'nin talebi üzerine, olay yerinde polislerin kullandığı ve Elvan'ın vurulduğu sokağın başındaki TOMA'ya monte edilmiş kamera görüntüleri, Ulusal Kriminal Büro görevlisi bilirkişisi tarafından incelendi ve analiz raporu 6 Mayıs 2014'te dosyaya sunuldu

- Soruşturma savcısı Kiraz şehit edildi

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Faruk Bildirici'nin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla Haziran 2014'te Antalya'ya hakim olarak atanması üzerine dosya, savcı Mehmet Selim Kiraz'a devredildi. Terör örgütü DHKP/C üyeleri tarafından adliyedeki odasında 31 Mart 2015'te rehin alınan Savcı Kiraz, şehit edildi. Bunun üzerine soruşturma dosyası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevli İsa Dalgıç'a verildi.

Savcılığın, daha önce Ulusal Kriminal Büro'ya yaptırdığı kamera görüntü analizi, bu kez İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na incelettirildi. İncelemede, iki şüpheli memurun göründüğü ve bunlardan birinin Elvan'ın ölümüne neden olduğu tespit edildi.

İsa Dalgıç tarafından hazırlanan 11 sayfalık iddianamede, Elvan'ın anne ve babası "müşteki", polis memuru F.D. ise "sanık" olarak yer alıyor.

Sanık polis memurunun ifadesine yer verilen iddianamede, sanığın olay tarihinde Okmeydanı'da görevlendirildiklerini, yolu trafiğe kapatan eylemcilere müdahale ettiklerini, daha sonra ara sokaklara kaçarak yeniden toplanan grupların kendilerine mukavemette bulunduğunu anlatarak, olay sırasında zet silahını kullanıp kullanmadığını hatırlamadığını anlattığı aktarılıyor.

Gezi eylemlerinin olay günü otoyolu kapattığını, bunun üzerine olay yerine giden polislerin eylemcileri dağıtarak yolu trafiğe tekrar açtığı anımsatılan iddianamede, dağıtılan eylemcilerin tekrar ara sokaklarda toplandığı ve polise mukavemette bulunduğu anlatılıyor. Bunun üzerine polislerin tekrar eylemcilere müdahale ettiği, bu sırada kafasına gaz fişeği isabet eden Berkin Elvan'ın yaralanarak, hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Alınan ifadeler ve raporlar ışığında tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde Elvan'ın başına gaz fişeği atan şahsın sanık polis memuru F.D. olduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.