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Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava

- Müşteki avukatlarının polis memuru sanığın tutuklanması talebinin reddine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Gezi Parkı odaklı olaylarda, 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin açılan davada, sanık polis memurunun tutuksuz yargılanmasının devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesindeki büyük salonda görülen duruşmada, sanık F.D'nin savunması ve Berkin Elvan'ın ailesinin beyanlarının ardından 3 tanık dinlendi.

Sanık avukatları, zet (gaz tüfeği) ile ilgili bilgi sahibi olan, dinlenebilecek uzman kişiler ile Adli Tıp Kurumundaki doktorların duruşma salonunda dinlenilmesini talep ederken, müşteki avukatları ise olay yerinde görevli zet sertifikası olan tüm polislerin dosyada belirlenmesini, yeni tanıkların dinlenmesini ve sanığın tutuklanmasını istedi.

Avukat Oya Aslan'ın sanığın bıyıklarının takma olup olmadığının tespitini istemesi üzerine, sanık F.D."Buraya kirli sakallı gelsem tıraş mı ettirecektiniz?" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması yönündeki talebin, dosyadaki mevcut delil durumu, sanığın duruşmaları takip etmiş olması, yaptığı görev itibariyle kaçma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verdi.

Sanığın Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek bıyığı ve saçı ile ilgili rapor aldırılması yönündeki talebi de reddeden mahkeme heyeti, duruşma tutanağının çözümü tamamlandıktan sonra, duruşma sırasında taraflarca iddia ve savunma dokunulmazlığını aşan söz ve eylemlerin olup olmadığı hususunun takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına hükmetti.



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Berkin ElvanDuruşmaSanık Polis
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