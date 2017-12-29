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Berlin Adalet Bakanı Behrendt'ten "başörtülü öğretmen" açıklaması

- Berlin Adalet Bakanı Behrendt: - "Okullarda başörtülü genç kadınların ders vermesine, çok dinli bir kent olan Berlin'de tahammül etmemiz gerektiğini düşünüyorum"

Berlin Adalet Bakanı Behrendt'ten

BERLİN (AA) - Almanya'da Berlin eyaletinin Adalet Bakanı Dirk Behrendt, okullarda başörtülü öğretmenlere tahammül etmeleri gerektiğini düşündüğünü bildirdi.

Yeşiller Partili Bakan Behrendt, "Berliner Zeitung" gazetesine verdiği röportajda, Anayasa Mahkemesinin, genel başörtüsü yasağının, din özgürlüğünü kısıtladığına ilişkin karar verdiğini hatırlattı.

Mahkemenin verdiği kararın Berlin’de de uygulanmasını sağlamak gerektiğini belirten Behrendt, "Okullarda başörtülü genç kadınların ders vermesine, çok dinli bir kent olan Berlin’de tahammül etmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Behrendt, Berlin'de bir okuldan reddedilen başörtülü öğretmenlerin ayrımcılık nedeniyle tazminat davası açtığını ve kazandıklarını kaydederek, "Bununla ilgili pek çok dava oldu. Burada bu tazminatları vergilerden ödemek isteyip istemediğimiz mi yoksa ayrımcılığı ortadan kaldırmamız mı daha iyi olur sorusu ortaya çıkıyor. Bu, ayrıca eşitlik meselesidir. Müslüman erkekleri, başörtüsü takmadıklarından dolayı işe alıyoruz. Çaresizlik içinde öğretmen aramamıza rağmen kadınları reddediyoruz. Burada uyumsuzluk var." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin eyaletinde okullar, başörtülü öğretmenlerin başvurularını "Tarafsızlık Yasası" kapsamında dini sembol olduğu gerekçesiyle reddediyor. Reddedilen öğretmenler ise mahkemeye başvurarak tazminat kazanıyor.

Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında iki kadın öğretmenin başvurusu üzerine, "soyut bir tehlikeden" dolayı din özgürlüğünün kısıtlanamayacağını belirterek, derslerde başörtülü olabileceklerine onay vermiş ancak okul huzurunun bozulmasında "yeterli somut tehlike" görülmesi durumunda başörtüsü yasağı getirilebileceğine hükmetmişti.

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