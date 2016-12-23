'Berlin saldırısı zanlısı İtalya'da öldürüldü'

ROMA (AA) - İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, Milano kenti yakınlarında sabaha karşı polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen kişinin, Berlin’de tır ile gerçekleştirilen saldırının şüphelisi Anis Amri olduğunu söyledi.



İçişleri Bakanı Minniti, bakanlıkta basın toplantısı düzenleyerek, İtalyan basınında son dakika gelişmesi olarak yer alan; Almanya’nın başkenti Berlin’de 12 kişinin ölümüne yol açan tır saldırısının failinin Milano yakınlarında öldürüldüğü haberlerini doğruladı.



Milano’nun Sesto San Giovanni ilçesinde rutin devriye görevi yapan polisin sabaha karşı yerel saatle 03.00’te şüpheli bir kişiyi durdurduğunu ifade eden Minniti, "Bu kişinin, memurların kimlik istemesine silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Polisle girdiği çatışmada öldürülen kişi şüpheye yer bırakmayacak şekilde Berlin’deki terör saldırısının şüphelisidir" dedi.



İçişleri Bakanı, çıkan çatışmada polis memuru Christian Moro’nun yaralandığını ancak hayati tehlikesinin olmadığını belirtti.



Minniti, operasyonun detaylarına girmeyeceğini çünkü soruşturma sürecinin devam ettiğini, bundan sonrasının yargının işi olduğunu söyledi.



İtalyan bakan, operasyon sırasında ve sonrasında Alman yetkililerle yakın iletişim halinde olduklarını ifade etti.



İtalyan basınının, emniyet ve istihbarat yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre Amri, İtalya’ya Fransa’nın Chambery kasabası üzerinden girip, Torino üzerinden Milano’ya kadar geldi.



Basında dün çıkan haberlerde de Amri’nin 2011 yılında kaçak göçmen olarak Akdeniz’i geçtiği ve Lampedusa’dan İtalya’ya giriş yaptığı kaydedilmişti.

