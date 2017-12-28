Berlin’de 4 tutuklu hapishaneden firar etti BERLİN (AA) – Almanya’nın başkenti Berlin’deki Plötzensee cezaevinden 4 tutuklunun firar ettiği bildirildi. Berlin eyaletinin Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, firar eden 4 tutuklunun ilk belirlemelere göre cezaevi içinde bulunan...

28 Aralık 2017 Perşembe 16:05