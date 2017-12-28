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Berlin’de 4 tutuklu hapishaneden firar etti

BERLİN (AA) – Almanya’nın başkenti Berlin’deki Plötzensee cezaevinden 4 tutuklunun firar ettiği bildirildi. Berlin eyaletinin Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, firar eden 4 tutuklunun ilk belirlemelere göre cezaevi içinde bulunan...

Berlin’de 4 tutuklu hapishaneden firar etti

BERLİN (AA) – Almanya’nın başkenti Berlin’deki Plötzensee cezaevinden 4 tutuklunun firar ettiği bildirildi.

Berlin eyaletinin Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, firar eden 4 tutuklunun ilk belirlemelere göre cezaevi içinde bulunan oto tamirhanesinin havalandırma boşluğundaki delikten hapishanenin duvarını aştıkları ifade edildi.

Açıklamada, tutukluların hapishane duvarından sonra dikenli telleri de geçerek kaçtıkları belirtildi.

Berlin polisinin, firarilerin yakalanması için çalışma başlattığı kaydedildi.

Plötzensee cezaevinde 362 tutuklunun bulunduğu belirtildi.

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BerlinFirarHapishane
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