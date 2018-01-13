BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de Kırım Tatarlarına destek gösterisi düzenlendi.

Almanya'da kurulan "Rus Dilli Avrupalılar Formu" tarafından Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye katılan bir grup, üzerinde "Kırım Tatarlarına, siyasi tutuklulara özgürlük", "Kırım Tatarlarına baskıyı durdurun" ve "Kırım, Ukrayna'ya aittir" yazılı dövizler ile Kırım ve Ukrayna bayrakları taşındı.

Rusya’da öldürülen muhalif siyasetçi Boris Nemtsov’un akrabası olan sosyolog Igor Eidman da gösteriye katıldı.

Eidman, AA muhabirine, Kırım Tatar halkının acımasız baskılarla karşı karşıya kaldığını ve bazı insanların hapsedildiğini söyledi.

Avrupa ülkelerinin bu baskılara karşı sessiz kaldığını kaydeden Eidman, "Biz, Rus Dilli Avrupalılar Formu olarak buna rıza göstermeyiz. Ben Rus vatandaşıyım. Alman kamuoyunun dikkatini orada neler olduğuna çekmeyi görevim olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Grup, gösterinin ardından olaysız dağıldı.