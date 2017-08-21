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Berlin'de Kürt gruba saldırı

- Berlin'de Kuzey Iraklı Kürtlerin düzenlediği bir gösteride gaz bombası patlatıldı - Olayda 9 kişi gazdan etkilendi

Berlin'de Kürt gruba saldırı

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup Kürt göstericinin Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu yapılması için düzenlediği gösteri sırasında gaz bombası patlatıldı.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, dün akşam yaklaşık 400 kişinin düzenlediği gösteri sırasında TSİ 23.00'da bir gaz bombasının patlatıldığı ve olayda 9 kişinin gazdan etkilendiği bildirildi.

Yaralılara olay yerinde tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtilen açıklamada, gaz bombasının kim tarafından ve ne amaçla atıldığının bilinmediği, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
BerlinKürtler
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