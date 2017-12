Berlin'deki fotoğraf sergisine Fransa'dan tepki

BERLİN (AA) - Fransa'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de bazı teröristlerin fotoğraflarının da yer aldığı "Şehitler Müzesi" sergisi protesto edildi.

Berlin'in Kreuzberg semtinde sergiyi açan 6 sanatçı, "şehit-(Maertyrer)" tanımının, inandığı dava uğruna ölen insanı ifade ettiğini öne sürerek, 11 Eylül 2001'de New York'taki ikiz kulelere yolcu uçaklarıyla çarpan ve 3 bin kişinin ölümüne neden olan Muhammed Atta ile 13 Aralık 2015'te Paris'teki Bataclan konser salonunda 90 kişinin ölümüne neden olan teröristlerden Ömer İsmail Mustafa'nın da fotoğraflarına yer verdi.

Bir Çeçen kadın teröristin fotoğrafının da yer aldığı sergide, bu teröristlerin, Sokrates, ABD'de ırkçılığa karşı mücadele ederken bir ırkçı tarafından öldürülen Martin Luther King ve 2. Dünya Savaşı sırasında Alman Nazi ordularına direnirken hayatlarını kaybeden insanlarla gösterilmesi Fransa'da büyük tepki çekti.



Berlin'deki Fransa Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, sanat özgürlüğünün Fransa için büyük öneme sahip olduğu ancak şehitlik ile terörizmin aynı kefeye konmasının doğru olmadığı belirtilerek, "Bu tür bir bakış açısı şoke edicidir." ifadesi kullanıldı.



Sanatçıların yaptığı yazılı açıklamada ise sergide, "inançları uğruna ölmeye hazır" insanların ne kadar çeşitli olduklarını göstermeye çalıştıkları bildirildi.



Danimarkalı "Toett - The Other Eye of the Tiger" adlı sanatçı grubu tarafından daha önce Kopenhag'ta açılan sergi, orada da büyük tepkiye yol açmıştı.