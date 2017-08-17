Beş asırdır sürdürülen Türkmen geleneği

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağlarının eteklerinde yer alan Kapanca mevkisinde buluşan Tahtacı Türkmenleri, 5 asır boyunca her ağustos ayında olduğu gibi bu yıl da atalarının yaşadığı bölgede yatırların yakınlarında çadır kurup konaklamaya başladı.

Kazdağlarında bulunan Kapanca mevkisinde buluşan Tahtacı Türkmenleri, valilik tarafından verilen özel izinle 10-20 Ağustos tarihlerinde geleneklerini devam ettiriyor. Türkmenler, "yurt" adını verdikleri Kapanca mevkisindeki alana çadırlarını kurup geçici yerleşim yeri haline getirdi.

Bölgede bulunan ve "Kapanca Dede" ismi verilen türbede mum yakılıp bezler bağlandı, kurbanlar kesildi. Ataları ağaç ustalığı ve oymacılık gibi mesleklere sahip olduğu için "Tahtacı Türkmenleri" diye tanınan topluluk, her yıl bu geleneklerini, Kaz Dağlarında yaşayan ve bu bölgelere defnedilen atalarına saygı ve bağlılığı göstermek için sürdürüyor.

Çamcı Mahallesi'nin 63 yaşındaki Alevi dedesi Hüseyin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliği gelenek olduğu için yaptıklarını hatırlatarak, iletişimin olmadığı alanda dayanışma ve kaynaşmanın en güzel örneğinin yaşandığını söyledi.

Bugünlere gelmelerini sağlayan kişilere karşı bu şekilde saygı gösterdiklerini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Buradaki etkinliklerimizin ardından şenliklerimizi ikamet ettiğimiz yerlerde yapıyoruz. Tarihler boyu süren bir geleneğimizdir. Herkes maddi imkanlarına göre, paylaşım içinde bu 10 günü geçiriyor. İstanbul'un fethi için gerekli ağaçların temini amacıyla Toroslardan, Fatih Sultan Mehmet tarafından atalarımız bölgeye getirilmiş. Kazdağları zirvesinden 20 metre uzunluğundaki köknar ağaçlarını keserek, su ile kaydırıp, sürükleyerek Akçay'a indirip, oradan da gemilerle taşınmış. Fatih Sultan Mehmet de bu çalışma karşılığında büyüklerimizi çağırıp, 'İda Dağlarını ferman yazdırıp size vereyim.' demiş. Bizim için söz çok önemlidir, değer veririz. Büyüklerimiz de, 'Padişahım bizim için sizin sözünüz bize fermandır. Gerek yok. Biz sadece balta ile tahta yaparız. Rızkımızı oradan sağlarız.' demiş. Dönemin padişahı da bize ormanı serbest yapmış. Geleneklerimizi o günden bu yana sürdürmekteyiz. Devlet büyüklerimiz bu tarihimizi biliyor ki bize izin vermekteler.''

Bölgedeki Tahtacı Türkmenleri, geleneklerini Sarıkız mevkisinde de gerçekleştiriyor.