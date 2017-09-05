Beş yıl önce kendisini vuran kişiyi yaraladığı iddiası

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, 5 yıl önce kendisini tabancayla vuran kişiyi aynı sokakta yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi'nde oturan Ümit Gülgün (38), 2012'de aynı mahallede kendisini tabancayla vurarak yaralayan Çağlar Konmaz (30) ile karşılaştı. Yaşanan tartışmanın ardından Gülgün, yanındaki tabancayla Konmaz'ı karın ve sağ bacağından vurarak yaraladı.
Yaralanan Konmaz, Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Gülgün ise suç aleti silahla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen şüpheli tutuklandı.