"Beş yıldızlı" otel konforundaki devlet yurtları öğrencileri bekliyor

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) 600 bini aşkın kapasiteli 748 yurdu, üniversite öğrencilerine hizmet sunmak için hazır.

KYK, son 15 yılda yürüttüğü projeler sayesinde açılan öğrenci yurdu sayısında büyük artış sağladı. Bu sayede ülke geneli ve KKTC'deki 748 yurtta 600 bini aşkın üniversiteliye barınma imkanı sunuluyor.

Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) açıklanmasının ardından üniversiteli olma başarısı gösteren gençleri ve ailelerini barınma telaşı sararken ailesinden ayrı üniversitede okuyacak öğrenciler, KYK'ye bağlı yurtlara müracaat etmeye başladı.

Devlet yurtları, sunduğu imkanlarla hem kalacak öğrencilere hem de çocuklarından ayrılacak ailelerin içini rahatlatıyor. Yeni yapılan yurtlar, adeta "beş yıldızlı" otel rahatlığı sunuyor.

KYK yurtlarındaki bütün odalarda büro tipi buzdolabı, çalışma masası, kitaplık, sınırsız internet, tuvalet ve duşa kabinli banyolar, 24 saat sıcak su bulunuyor. Yurtlarda yemek çıkarken, yerleşke içinde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği lokanta ve kantinler de yer alıyor. KYK yurtlarından ihtiyaç sahibi öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, devletin koruması altındaki öğrenciler ücretsiz faydalanıyor.

Daha önce 8-10 kişilik koğuş sistemine sahip yurtlar, artık en fazla 4 kişilik odalarda hizmet veriyor. Engelliler için özel tasarlanmış odaların da bulunduğu yurtlarda, 2 ya da 3 öğrenci de bir odayı paylaşabiliyor.

- Kapasite 750 bine çıkacak

KYK Diyarbakır İl Müdürü Metin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK yurtlarındaki yatak kapasitesinin 600 bini aştığını belirterek kapasitenin 2017 sonunda 750 bine ulaşacağını söyledi.

İmkanların yükseltilmesi sayesinde öğrencilerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılabildiğini işaret eden Yılmaz, "Modern ve otel konforundaki yurtlarımızdan öğrencilerimizin faydalanmalarını istiyoruz. Öğrenci evinde nasıl rahat ediyorsa yurtlarımızda da o şekilde rahat olacaklar." dedi.

Anne ve babaların çocuklarını devletin yurtlarına gönül rahatlığı ile göndermelerini öneren Yılmaz, "Öğrenciler devletin güvencesi altında olsun. Yurtlarımızın girişinde parmak izi sistemi bulunmakta ve kamerayla izlenmektedir. Mutlaka aileler, çocuklarını yurtlarımıza göndersin." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır İl Müdürlüğüne bağlı 5 yurt bulunduğunu, bunların 3'ün kız, 2'sinin de erkek yurdu olduğunu aktaran Yılmaz, tüm yurtların yüksek standartlı olduğunu anlattı.

Yılmaz, 2015 yılına kadar yurtların kapasitesinin 2 bin 200 olduğuna, bugün ise bu sayının 7 bin 564'e çıktığına dikkati çekerek "Diyarbakır'a başvuran bütün erkek ve kız öğrencilerimizi barındırma kapasitesine sahibiz. Bütün öğrencilerimizi otel konforundaki bütün yurtlarımıza bekliyoruz." dedi.

-"Ailelerimizin gözü arkada kalmıyor"

Yurtta barınan Fatoş Süküt, KYK yurdunda aldığı hizmetin kalitesinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi:

"İstanbul'dan geçen sene geldim. Yurdumuzun güvenilirliği ve temizliğinden dolayı burayı tercih ettim. Diyarbakır'a gelmeden önce biraz tedirgindim ama yurdu görünce endişem sona erdi. Bu yıl üniversiteye başlayacak öğrenci arkadaşlar gönül rahatlığı ile yurda gelebilirler. Yurdumuz konforlu, güvenli, disiplinli ve düzenlidir."

Dicle Çoban da Antalya'dan geldiğini, yurdu gördükten sonra barınma endişesinin son bulduğunu kaydederek "Beş yıldızlı otel gibi diyebiliriz. Günde iki öğün yemek çıkıyor. Öğrenci arkadaşlarıma ev yerine devlet yurduna gelmelerini öneriyorum. Ailelerimizin gözü arkada kalmıyor." dedi.