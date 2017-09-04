ANTALYA (AA) - YUNUS İÇEN - Antalya'da "örümcek adamlar" olarak bilinen endüstriyel dağcılar, ekmek paralarını çoğu kişinin tehlikeli olarak gördüğü yükseklikte otellerin camını silerek kazanıyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kemer ilçesindeki beş yıldızlı otellerin, camlarını temizlemek için çalışan endüstriyel dağcılar, mesailerinin çoğunu havada halata asılı geçiriyor.

İşe alınmadan önce eğitimden geçen ve "Örümcek adamlar" olarak bilinen işçilerin yaptıkları işte hataya yer yok. Güvenlik önlemlerini aldıktan sonra kendilerini halatlarla aşağıya bırakan işçiler, camları temiz suyla yıkayıp sabunluyor, bezle kurutuyor.

Yüksekliği zaman zaman 80 metreyi bulan otel çatılarına çıkan işçiler, günün en az 6 saatini halat üzerinde geçiriyor.

Endüstriyel dağcılardan Serkan Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerekli eğitimleri aldıktan sonra çevresindeki arkadaşlarından etkilenerek işe başladığını, beş yıldır otellerin camlarını severek temizlediğini söyledi.

Bütün güvenlik önlemlerini aldıktan sonra inecekleri yere geçtiklerini aktaran Türkan, "Çalışırken bizi görenler hayretle bakıyor. Bu bizim hoşumuza gidiyor." dedi.

- İlk başlarda zordu ama sonra eğlenceli olmaya başladı

Dağcılığın bir spor olduğuna değinen Türkan, dağcılık teknikleri kullanarak çalıştıklarını kaydetti. Türkan, işlerinin standardı olduğunu belirterek, "Bunları uygulamak zorundayız. Bu iş dağcılığa göre biraz daha detaylı. İlk başlarda çok zorlanıyorduk. Eğitimini alıyoruz ama detaylarını çalışarak öğreniyoruz. Bir süre sonra işimiz eğlenceli olmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Can Kılınç ise halatların üzerinde asılı kalarak zor bir işte çalıştıklarını anlattı.

Tüm mücadelelerinin kimseye muhtaç olmadan ekmek parası kazanmak olduğunu vurgulayan Kılınç, "İşimizin teknik anlamda her şeyini düzgün yaptığımızda herhangi bir tehlikesi yok. Zevkli bir iş. Aslında sporda yapıyoruz. Aşağıdan görenler bize 'örümcek adam' diye bağırıyor. Özellikle çocuklar bizi izlemeyi çok seviyor." diye konuştu.