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Besicilerin hayvan pazarındaki "umutlu" bekleyişi

- Kars'ın Selim ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarında vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor - Kağızmanlı besici Kaya: - "Burada Erzurum'dan geliyorlar, Ağır, Iğdır çevre iller ilçelerden vatandaşlar Selim pazarını biliyorlar, geliyorlar ve hayvan da getiriyorlar" - "Buranın parası peşindir herkes parasını cebine koyup Selim meydanına gelir ve hayvanını alır bundan dolayı tüm çevre iller ve ilçeler hep buraya geliyor"

Besicilerin hayvan pazarındaki

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarında vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ağrı, Ardahan, Iğdır, Erzurum gibi illerden gelen vatandaşlar, Selim ilçesinde kurulan hayvan pazarına akın ederek, burada çoğunlukla köylüler tarafından satışa çıkartılan kurbanlıkları almaya çalışıyor.

Sabahın erken saatlerinde hayvanlarını pazar alanınına süren köydeki vatandaşlar, büyük bir umutla kurbanlıklarının satılması için mücadele ediyor. Sıkı pazarlıklar sonucu besici ile alıcı bazı fiyatlarda anlaşırken bazılarında ise pazarlıklar sonuçsuz kalıyor.

Burada satılan kurbanlıklar alanda bulunan veteriner hekimler tarafından kontrolleri yapılıp tartıldıktan sonra satışı gerçekleştiriliyor. Halk arasında "peşin hayvan pazarı" olarak adlandırılan pazarda, satılan kurbanlıkların parası besiciye peşin veriliyor. Parasını peşin getirmeyen bazı alıcıları ise pazardan boş dönüyor.

Kağızmanlı besici Zeki Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece yarısı hayvanlarını kamyona yükleyip Selim ilçesindeki pazar alanına getirdiğini söyledi.

Çevre illerden vatandaşların pazara yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Kaya, "Sabah Kağızman'da hayvanımı saat 03.00'te yüklemişim buraya getirmişim, şu anda kimse pazarlık bile etmiyor. Bir daha yükleyip geri götüreceğim. Burada Erzurum'dan geliyorlar, Ağır, Iğdır çevre iller ilçelerden vatandaşlar Selim pazarını biliyorlar geliyorlar ve hayvan da getiriyorlar." diye konuştu.

Kaya, "Selim pazarı bölgede tanınıyor haftada 2 gün olduğu için vatandaşlar ilgi gösteriyor. Buranın parası peşindir herkes parasını cebine koyup Selim meydanına gelir ve hayvanını alır. Tüm çevre iller ve ilçeler hep buraya geliyor." dedi.

Sarıkamışlı besici Saim Gök de piyasanın ucuz olmasından dolayı, besici ve köylülerin zararına satış yaptığını söyledi.

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Hayvan PazarıKarsSelim
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