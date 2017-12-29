Besicilerin kuraklık endişesi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki besiciler, kış olmasına rağmen kar yağışının az olmasının kuraklığa yol açmasından endişeleniyor.

Ülkede kışın en sert ve çetin geçtiği bölgelerin başında gelen Doğu Anadolu genelinde bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Önceki yıllarda bu mevsimde tamamen karla kaplı olan bölgede, dondurucu soğuklar yaşanması ve otlakların karla kaplanması yüzünden hayvanlarını ağıl ve ahırlarda besleyen bazı besiciler, şu sıralar hayvanlarını meralarda otlatmayı sürdürüyor.

Bölgedeki bazı besiciler hayvanlarını kış sebebiyle ahır ve ağıllarda besliyor. Kış mevsiminin ilk ayı olan aralık ayı sonuna gelindiği halde yörenin alçak kesimlerindeki otlaklarında kar bulunmayan Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki besiciler, koyun sürülerini meralarda otlatıyor.

Sabah erken saatlerde sürülerini meralara götürüp akşam saatlerine kadar otlatma şansı bulan bu besiciler, hayvanların besi maliyetini düşürme şansı yakaladıkları için durumdan memnun olurken, yağışların az olmasının yazın kuraklığa yol açmasından endişe ediyor.

İlçedeki besicilerden Kazım Kaya (42), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın ilk ayının bitmesine sayılı günler kala halen meralarda koyun sürülerini otlattıklarını belirterek "Aralık ayının sonuna geldik ama halen meralardayız çünkü alçaklara kar yağmadı. İnşallah en kısa zamanda kar yağar ve baharın gelişi güzel olur." dedi.

Yeni yılın kuraklıkla geçmesinin kendilerini üzeceğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Yağış olmadığı kuraklık yaşandığı zaman saman, arpa biraz daha pahalı olacak. Zaten şu anda fiyatlar pahalı. Şu anda samanın tonu 700 ile 800 lira arasında, kuraklık olunca bin liraya çıkacak. Bu da bize ayrı bir zarar olacak. Kar yağmasının bize faydası, meralar yeşillik olur ve yaylalarda sıkıntı olmaz, verim yüksek olur."

Diğer bir sürü sahibi Hüseyin Uzun (47) da kuraklığın kendilerine zarar vereceğine işaret ederek "Kuraklık olunca ne mera ne de koyun verimli olur. Kuraklık bizim için iyi değil. Koyunlar şimdi dışarı çıkıp otluyor ama bu bizim için iyi değil. Kuraklıkla yaylalarda susuzluk olur, meralar verimli olmaz. Biz istiyoruz ki kar, yağmur yağsın. Hayvanlarımıza daha iyi gelir." dedi.

