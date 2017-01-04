Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ajandasında yatırım var
2017 ajandasında yatırım var
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...

Besicilerin zorlu kış mesaisi

- Van'da besiciler, yazın biçip biriktirdikleri otları, kışın zor şartlarda taşıyarak hayvanlarına bakıyor - Besici Kaplan: - "Yemlerimizi kardan, soğuktan etkilenmeyecek şekilde saklayarak kış aylarında hayvanlarımıza veriyoruz"

Besicilerin zorlu kış mesaisi

VAN (AA) - Van'da besiciler, yazın biçip biriktirdikleri otları, kışın zor şartlarda taşıyarak hayvanlarına veriyor.

Çatak ilçesinde besicilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlar, dondurucu soğuk ve zorlu arazi şartlarına rağmen hayvanlarına bakabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yazın biçip biriktirdikleri ve üzerini brandayla kapattıkları otları, kışın zor şartlarında eşeklerle veya sırtlarında taşıyarak hayvanlarının önüne koyan besiciler, bir taraftan da yoğun kar yağışıyla mücadele ediyor.

- Otları eşeklerle taşıyorlar

Yukarı Narlıca Mahallesi'nde besicilik yapan Cüneyt Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış şartlarında işlerinin daha da zorlaştığını söyledi.

Yazın mahalleye 3 kilometre uzaklıkta biriktirdikleri otları, kışın eşeklerle 600 küçükbaş hayvana taşıdıklarını anlatan Kaplan, şöyle konuştu:

"Kış mevsimiyle birlikte hayvanlarımızı besleyemez duruma geliyoruz. Bu nedenle yazın otları biçip biriktirerek kış için hazırlık yapıyoruz. Yemlerimiz kardan soğuktan etkilenmeyecek şekilde saklayarak kış aylarında hayvanlarımıza veriyoruz. Bu yemler ile hayvanlarımızı havalar ısınana kadar besleyebiliyoruz. Fırtına olduğu zamanlarda yemleri taşıyamadığımız için büyük zorluk çekiyoruz."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BesicilerKışVan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.