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Besicinin umudu otlar yangında kül oldu

- Erzurum'da besicilikle geçimini sağlayan 10 ailenin, kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladığı yaklaşık 20 bin ot balyası yandı - Mağdurlardan Yaşar: - "40 milyar lira zararım var. Sadece ben değil, mahalle halkımız mağdur oldu. Herkes umudunu buraya bağlamıştı"

Besicinin umudu otlar yangında kül oldu

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan yangında, besicilerin kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladığı yaklaşık 20 bin ot balyası kül oldu.

İbrahim Hakkı Mahallesi'nde besicilikle geçimlerini sağlayan 10 ailenin, meralar ve tarlalarından biçtiği, kurutup balya haline getirerek Mezarlıklar mevkisindeki açık alana topladığı otlar, henüz belinlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, otları sardı.

Mahalle sakinlerinin çabasına rağmen söndürülemeyen yangına, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve iş makineleriyle müdahale edildi.

İş makinelerinin otların üzerine toprak dökmesi ve ekiplerin tazyikli suyla müdahalesi sonucu güçlükle söndürülen yangında yaklaşık 20 bin ot balyası kül oldu.

Mahalle muhtarı Secati Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirterek, "Yaklaşık 20 bin balya ot yandı. Yanan otların çoğu genç çiftçilerin. Besicilerimizin zararı giderilsin." diye konuştu.

Mağdurlardan Lütfullah Yaşar da yaklaşık 100 ton otunun yandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlgili mercilerden gereken desteği bekliyoruz. Bu olayın meydana gelmesine sebebiyet verenlerin bulunmasını istiyorum. 40 milyar lira zararım var. Sadece ben değil, mahalle halkımız mağdur oldu. Herkes umudunu buraya bağlamıştı çünkü bizim zaten başka bir yerden gelirimiz yok. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz."

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