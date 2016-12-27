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Beşiktaş sahilinde bulunan erkek cesedi

BURSA (AA) - İstanbul'da Beşiktaş sahilinde dün cesedi bulunan Selim Tanrıverdi (29), Gemlik'te toprağa verildi.İlçedeki Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazına, baba Salim Tanrıverdi ile ailesi ve yakınları katıldı.Burada kılınan...

Beşiktaş sahilinde bulunan erkek cesedi

BURSA (AA) - İstanbul'da Beşiktaş sahilinde dün cesedi bulunan Selim Tanrıverdi (29), Gemlik'te toprağa verildi.

İlçedeki Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazına, baba Salim Tanrıverdi ile ailesi ve yakınları katıldı.

Burada kılınan namazına ardından, Tanrıverdi'nin cenazesi Gemlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kuruçeşme Parkı'nın sahil tarafında kıyı temizliği yapan görevlilerin denizde bir kişinin hareketsiz yattığını bildirilmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisi, sahil güvenlik ve gönüllü arama kurtarma ekipleri cesedi, denizden çıkarmış, cesedin Tanrıverdi'ye ait olduğu belirlenmişti.

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BeşiktaşBursaCeset
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