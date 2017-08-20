İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta, bisiklet kullanımına dikkati çekmek amacıyla "Bisiklet Sür" etkinliği gerçekleştirildi.

Beşiktaş Belediyesi ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGÇEV) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik için Beşiktaş Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve PAGÇEV Başkanı Yavuz Eroğlu ile bisiklet sürdü.

Etkinlikte konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, bisikletin yeni şehir düzeninde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bisiklet, yaşamın önemli bir parçası haline getirilebilir ancak bunu sağlayacak fiziki şartların olmaması en büyük sorun. Tabii ki bu fiziki şartları oluşturmak da biz yerel yönetimlere düşüyor." dedi.

Bu tür etkinliklere katılım oranının talebi ifade etmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Hazinedar, "Buraya yüzlerce değil de binlerce insan katılsa, her yönetici, siyasetçi, belediyeler bisikletli yaşamı çok daha fazla dikkate alır." şeklinde konuştu.

PAGÇEV Başkanı Yavuz Eroğlu da "Çevre için bisiklet" mesajı vermek için Beşiktaş'ta olduklarını belirterek, "Hava kirliliğinin en önemli kaynağı karbon emisyonu. Karbondioksitin yüzde 30'u, karbonmonoksitin yüzde 80'i otomobillerden salınıyor. Bunu önlemenin en iyi yolu bisiklet sürmek, bisiklet kullanmak." ifadelerini kullandı.

Ses kirliliğinin de büyük şehirlerde çok önemli bir problem olduğunu aktaran Eroğlu, bunun çözülmesi için de bisikletli yaşamın yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.