Beşiktaş'ta deprem tatbikatı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Belediyesi ve AKUT (Arama ve Kurtarma) ekipleri tarafından 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü öncesi olası bir deprem anında yapılması gerekenlerin uygulanması amacıyla deprem tatbikatı düzenlendi.

Beşiktaş Belediye binası ve çevresindeki binalarda yapılan tatbikatta siren seslerinin duyulmasıyla birlikte binadakiler tahliye edildi, yaralılar da ekipler tarafından kurtarıldı.

AKUT görevlileri binada mahsur kalan yaralıyı kurtararak, sedyeyle sağlık ekiplerine sevk etti, tatbikatta Beşiktaş İtfaiyesi ve Sağlık Ekipleri de hazır bulundu.

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar’ın da katıldığı tatbikatta senaryo gereği sirenlerin çalmasıyla binadaki çalışanlar ve vatandaşlar merdivenleri kullanarak dışarıda kurulan güvenli alana çıktı. Yine senaryo gereği 5. katın merdiveninin yıkılması nedeniyle mahsur kalan bir kazazede, AKUT ekipleri tarafından çatıdan ip sarkıtılarak aşağıya indirildi. Binaların içerisinde çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kazazede ise ekipler tarafından sedyeyle binadan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tatbikatın ardından vatandaşlar acil toplanma alanından toplandı. Burada AKUT tarafından kurulan deprem simülatörü (öğrencelik) çalıştırıldı. Başkan Hazinedar ve deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da simülatörün eşyaları sabitlenmiş güvenli oda bölümünde 7,4 şiddetinde depremi yaşadı. Eşyaların sabitlenmemiş oda bölümünde ise depremin şiddetiyle tüm eşyalar devrilip yere düştü. Simülatör olası bir deprem esnasında yaşanabilecekleri gözler önüne serdi. 17 Ağustos Marmara Depremi'nin canlandırıldığı tatbikatta, simülatör tırında da 7,4 şiddetinde bir deprem gösterildi. Sabit eşyaların bulunduğu ve bulunmadığı bölümlerin olduğu tırda, yaşanan sarsıntıda neler yapılması gerektiği anlatıldı.

- "Deprem toplanma alanları muhafaza altında"

Tatbikatın ardından açıklama yapan Hazinedar, şunları söyledi:

"Sadece bir deprem bölgesi değiliz. Deprem kuşağında güçlü ve etkili, önemli bir potansiyele sahip şehirde yaşıyoruz. Tabii bu konuda insanlarımızın her şeyden önce yüksek beklentisi var. Böyle olaylar yaşandığında afetler önce yerel yönetimlerden beklenti içerisine giriyor. Buna yerel yönetimlerin hazır olması gerekiyor. O yüzden bu tatbikatlar önemli, her sene yapıyoruz ama bundan sonra belediye bünyesinde değil, sokaklarda yapacağız. Çünkü özellikle deprem toplanma alanları konusunda Beşiktaş’ın şanlı bir potansiyeli var. Deprem toplanma alanları 2001’den sonra neredeyse muhafaza altına alınmış. Vatandaşlarımız açısından böyle bir sorunla karşı karşıya değiliz. Ancak kötü yapı stokunun olduğu bölgeler var. Buralarda deprem ve afet sonrası özellikle müdahalelere ilişkin çok sayıda önleyici tedbir alınabilir."

Afet sonrası oluşacak olumsuzlukları giderecek en önemli adımları yine yerel yönetimlerin atacağını dile getiren Hazinedar, "Bu nedenle de depremlerde ve afetlere ilişkin yerel yönetimlerin hazırlıklı olması ve belediyelerin müdahalesi önemlidir." dedi.