Beşiktaş'ta Hanuka Bayramı kutlandı

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Türkiye topraklarında asla Yahudi kardeşlerimizle bir problemimiz olmadı ama devletler arasında zaman zaman krizler olabilir. İşte Mavi Marmara gemisi hadisesini yaşadık. Bu olaydan sonra Türkiye'de yaşayan Yahudi kardeşlerimizin gerçekten ara bulucu olarak büyük gayretlerine şahitlik ettik." dedi.

Beşiktaş Belediyesi ve Türk-Musevi Cemaatinin katkılarıyla Hanuka (Işıklar) Bayramı dolayısıyla Esma Sultan'da düzenlenen kutlamada konuşan Kaynak, Türkiye'nin tarihinden Yahudileri, Yahudilerin tarihinden de Türkleri ayırmanın pek mümkün olmadığını anlattı.

Kaynak, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde dünyadaki tüm Yahudileri İstanbul'a davet ettiğini ve onlara dinlerin huzur içinde yaşama garantisi verdiğini ifade ederek, Anadolu'nun tarihi boyunca ana kucağı olduğunu, sıkıntıya düşen herkesin kendini bu topraklarda bulduğunu kaydetti.

Türkiye'de şu anda 3 milyon sığınmacı olduğunu belirten Kaynak, şunları söyledi:

"Bu mültecilerin içinde Arap, Kürt, Türkmen, Sünni ve Şiiler var. Türkiye, DEAŞ'ın İslam adına işlediği cinayetlerden kaynaklanan bir göç hareketiyle 5,5 yıldan beri karşı karşıya kaldı. Barış dini olan İslam'a DEAŞ'tan daha fazla zarar veren bir örgüt daha olamaz. İslam adına cinayet işleyen, kafa kesen bir örgüt. Şimdi Fırat Kalkanı Operasyonu ile bu örgütle en ciddi mücadeleyi Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu yapıyor. Ama yeni bir göç hadisesi ile yine karşı karşıya kaldık. Halep'te kalmış 45 bin kişinin tahliyesi için büyük mücadeleler yaptık, diyaloglar gerçekleştirdik. 45 bin kişi İdlib'e tahliye edilmiş durumda."

Musevileri asla azınlık olarak görmediklerini dile getiren Kaynak, "Bu kardeşlerimiz bizim kadar bu coğrafyanın sahipleridirler ve asli unsurlarıdır. Lozan Antlaşması'ndan hukuki bir tabir olarak azınlık diye ifade ediliyor. Camileri restore ettiğimiz gibi sinagog ve kiliseleri de restore ediyoruz. Türkiye topraklarında asla Yahudi kardeşlerimizle bir problemimiz olmadı ama devletler arasında zaman zaman krizler olabilir. İşte Mavi Marmara Gemisi hadisesini yaşadık. Bu olaydan sonra Türkiye'de yaşayan Yahudi kardeşlerimizin gerçekten ara bulucu olarak büyük gayretlerine şahitlik ettik." diye konuştu.

Bakan Kaynak, dünyanın en çok ihtiyacı olan manzaranın Ortaköy'de Hanuka Bayramı'nda yaşandığını vurgulayarak, insanların birbirinin inancına, ırkına ve dinine saygılı olduğu müddetçe dünyanın aşamayacağı sorun olamayacağını vurguladı.

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva da barış, sevgi ve kardeşliğe adanmış 8 akşamda toplam 44 mum yakılan Hanuka Bayramı'nın ilk gecesinde hep birlikte olmanın heyecan ve onurunu yaşadığını, bu anı ömrü boyunca unutamayacağını söyledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da "Tarih boyunca bu topraklarda çok bedeller ödendi, ödemeye devam edeceğiz ama birilikte sevgi ve saygıyla bu topraklardaki varlığımızı sürdüreceğiz." dedi.



Kutlamalara, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan, Katolik Cemaati Latin Temsilcisi Tierrablanca Gonzalez, İsrail İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen, Cezayir İstanbul Başkonsolosu Bahia Lebcir, Yeni Zelanda İstanbul Fahri Konsolosu İzzet Hatem, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve çok sayıda Musevi vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından Kaynak, Haleva, Bartholomeos ile diğer konukların katılımıyla ilahiler ve dualar eşliğinde Hanuka Mumları yakıldı.