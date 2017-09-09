Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

Beşiktaş'ta Hasankeyf protestosu

İSTANBUL (AA) - "Hasankeyf Gönülleri" adlı grup, Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin Hasankeyf'e zarar vereceği iddiasıyla durdurulmasını istedi. Beşiktaş İskelesi önünde toplanan ve çeşitli sloganlar atan grup adına açıklama yapan Betül...

Beşiktaş'ta Hasankeyf protestosu

İSTANBUL (AA) - "Hasankeyf Gönülleri" adlı grup, Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin Hasankeyf'e zarar vereceği iddiasıyla durdurulmasını istedi.

Beşiktaş İskelesi önünde toplanan ve çeşitli sloganlar atan grup adına açıklama yapan Betül Taylan, projenin her alanda geri dönüşü olmayan zararlara neden olacağını ileri sürdü.

Projeyle birçok yerin yok edileceğini iddia eden Taylan, ''Ilısı Barajı Hidroelektrik Santrali Projesi altında kalacak Hasankeyf ve diğer yerler Güçlükonak'tan Siirt'e binlerce yıllık tarihin, emeğin ürünüdür. Yapılacak barajla yaşam alanları, miras aldıkları her şey bir çırpıda geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edilebilir. Bundan dolayı Ilısı Projesi durdurulsun, Hasankeyf yaşasın.'' ifadelerini kullandı.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşHasankeyfPROTESTO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5