Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam futbol oda seçimleri Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
İşte Yumuktepe gerçeği
İşte Yumuktepe gerçeği
Baklavaya fıstık zammı
Baklavaya fıstık zammı
İhracatçılar Katar yolcusu
İhracatçılar Katar yolcusu
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta minibüs yangını

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta seyir halindeyken alev alan minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Konaklar Mahallesi Mimoza Sokak'ta seyreden Tahir Özgül'ün kullandığı 34 M 1970 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen...

Beşiktaş'ta minibüs yangını

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta seyir halindeyken alev alan minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Konaklar Mahallesi Mimoza Sokak'ta seyreden Tahir Özgül'ün kullandığı 34 M 1970 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Araçta yalnız olan sürücü dışarı çıkarken, alevler minibüsü sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Özgül'ün mesaisini doldurduktan sonra evine gittiği sırada araçta yangının çıktığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMinibüs Yangını
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5