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Beşi̇ktaş'ta Şeb-i̇ Arus ve Noel bi̇r arada kutlandı

- Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Örnek: - "Bayramlarımızı, sevincimizi ve acılarımızı birlikte yaşamak kardeşliğimizi güçlendirecektir. Bu inançla böylesi birlikteliklere çok önem veriyoruz"

Beşi̇ktaş'ta Şeb-i̇ Arus ve Noel bi̇r arada kutlandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta, Mevlana'nın "Vuslat" gecesi Şeb-i Arus ve Hristiyanların bayramı Noel bir arada kutlandı.

Su Ada'da düzenlenen geceye, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan'ı temsilen Rahip Mağakya Beskisiz Yan, Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva'yı temsilen Rav Naftali Haleva, Türkiye Ermeni Katolik Toplumu Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'u temsilen Metropolit Irineos Eminansları, Latin Katolik Kilisesi Papalık Temsilcisi Episkopos Ruben Tierra Blanca Gonzales ile Ermeni, Rum, Musevi, Süryani, Keldani, Bulgar, Gürcü ve Latin Katolik cemaatlerinin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Rifat Örnek, Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın Muğla'da partisinin düzenlediği etkinliğe katıldığını, hava şartları nedeniyle uçağı iptal edildiği için gecede bulunamadığını söyledi.

Beşiktaş'ta üç semavi dinin bir arada yaşadığını ve bu güzelliğin ilçeye çok yakıştığını belirten Örnek, "Bayramlarımızı, sevincimizi ve acılarımızı birilikte yaşamak kardeşliğimizi güçlendirecektir. Bu inançla böylesi birlikteliklere çok önem veriyoruz. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor, devlet, millet topyekun bir mücadele veriyoruz. Yılbaşı gecesinde şehitlerimizi kaybettiğimiz saatte Şehitler Tepesi'nde halkımızla bulaşacağız. Din adamlarımızla yürüyerek, şehitlerimiz için dua edeceğiz." diye konuştu.

Etkinlikte sahne alan "Cafe Aman İstanbul" grubu, Türkçe ve Rumca parçalardan oluşan repertuvarıyla geceye renk kattı.

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